Для того чтобы напиток был полезным, нужно все делать правильно.

Люди, которые годами собирают травы, знают, для чего пить чай из листьев малины - ягода богата витаминами E и C, антиоксидантами, магнием, калием, а также дубильными веществами. Все эти компоненты укрепляют иммунитет, ЖКТ и женское здоровье.

Когда нужно собирать листья малины для чая и какие срезать

Опытные дачники говорят, что самое оптимальное время - это июль-август, когда растение находится в стадии плодоношения, а листья зеленые и сочные. Культура достигает пика своей зрелости, а значит, концентрация полезных веществ будет максимальной.

Желательно собирать листья с 8 до 11 утра, пока не взошло палящее солнце, потому что утром листья напитаны эфирными маслами. Погода должна быть ясной и сухой, ни в коем случае не стоит собирать листья после дождя - их тяжело будет сушить, может появиться плесень.

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Чай из листьев малины будет полезным, только если вы приготовите его из "правильного" сырья. Выбирайте ярко-зеленые свежие листья с верхних побегов. На них не должно быть пятен, отверстий, следов насекомых. Ориентируйтесь и на размер, идеальный вариант - листья 5-10 см в диаметре.

Вооружитесь острым секатором или ножницами, чтобы аккуратно отрезать лист - ни в коем случае не обрывайте руками. Всегда оставляйте минимум половину от общего количества листьев, иначе погубите растение. Собранный материал складывайте в холщовый мешок или корзину - в целлофановом пакете листья могут запреть. Перед тем как сушить листья малины для чая не мойте их, если в этом нет необходимости - вода смывает львиную долю эфирных масел.

Как сушить листья малины для чая в домашних условиях на зиму правильно

После сбора урожая наступает этап подготовки. Сушить листья можно разными способами, их целых три:

Разложить на чистой ткани в помещении с хорошей вентиляцией вдали от солнца на 5-10 дней, периодически переворачивая листья. Застелить противень пергаментом, разложить листья, сушить 2-4 часа при температуре 40-50 градусов с открытой дверцей. Сложить листья в дегидратор и сушить 4-6 часов при 40 градусах.

Чего точно нельзя делать - так это оставлять листья на солнце, потому что ультрафиолет сжигает сам лист и разрушает его химическую структуру. Из такого материала не получится вкусный чай из листьев малины - польза будет ничтожно мала.

Лучше всего хранить высушенные листья в стеклянных банках с крышкой или тканевых мешочках, но не в пластике. Хорошее место - кухонный шкаф с температурой 15-25 градусов. При таких условиях листья могут храниться год, потом лучше обновить запасы. В течение 12 месяцев лучше периодически проверять состояние чая на предмет плесени, насекомых или неприятного запаха. Если что-то такое заметили - все выбрасывайте в мусор.

Как заготовить ферментированный чай из листьев малины

В процессе ферментации лист меняет свою структуру несколько раз, химическая структура полезных веществ меняется в лучшую сторону.

Ферменированный чай из листьев малины тоже можно сделать дома:

просушите листья любым удобным способом;

сложить в пакет и убрать в морозилку на 48 часов;

взять листья и руки и мять пальцами, пока не пойдет сок, или пропустить через мясорубку;

сложить листья в соку в глубокую миску, сверху поставить тарелку и груз, убрать на ночь в теплое место;

утром выложить листья на пергамент, просушить в духовке час при 80 градусах, потом еще полчаса при 60 градусах, не закрывая дверцу.

Хранить ферментированный чай из малины, в отличие от обычного, можно два года.

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