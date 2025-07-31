В августе нас ждет повышение штрафов для некоторых предпринимателей и окончание вступительной кампании в вузы.

Последний месяц лета принесет пару важных изменений в жизнях украинцев. Билеты на некоторые популярные поезда перестанут продавать в кассах, а для бизнесменов повысят штрафы. Родители детей-первоклассников и несколько категорий пенсионеров получат денежную помощь от государства. Мы перечислили всё, что изменится с 1 августа.

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Билеты на поезд через "Дія.Підпис"

Укрзализныця анонсировала важное изменение - с 1 августа ж/д билеты на самые востребованные рейсы можно будет купить только через функцию "Дія.Підпис", а в кассе их продавать не будут. Это сделано для борьбы с перекупщиками. Нововведение не касается военнослужащих, которые хотят зарезервировать билет - для них всё работает по-старому.

Мы подготовили инструкцию для тех, у кого не работает "Дія.Підпис".

Вступительная кампания 2025

1 августа заканчивается регистрация кабинета поступающего и творческие конкурсы для абитуриентов. Как объясняет сайт Освіта.UA, до 6 числа появятся рейтинговые списки зачисленных на бюджет студентов. А до 9 августа "бюджетникам" нужно выполнить требования для вступления. Зачисление учащихся пройдет до 11 августа, а перевод на вакантные бюджетные места осуществится до 18 числа.

Штрафы для предпринимателей

В последний летний месяц повысят штрафы для бизнеса, который работает без кассового аппарата и не выдает фискальные чеки. Теперь продавцам придется платить 100% стоимости товара или услуги за первое нарушение, и 150% за второе и последующие.

Выплаты для родителей

До сентября отцы и матери первоклассников могут оформить "пакет школьника", по которому им выдадут 5000 гривень на покупку канцелярии, одежды, учебников и других школьных принадлежностей. Подать заявление на выплату можно через "Дію" или в отделении Пенсионного фонда.

Напомним, что в Украине планируют поднять помощь за рождение ребенка с 10 до 50 тысяч гривень. Женщины в декрете буду получать ежемесячно по 7000 гривень. Законопроект пока не рассмотрен Верхновной Радой и не вступил в силу, поэтому в августе изменений не будет.

Пенсии в августе 2025

Индексации пенсий в этом году не ожидается, и август не станет исключением. Однако доплата к пенсии будет назначена тем пенсионерам, которые в 65 лет и старше получают менее 3200 гривень. Им повысят сумму до этого числа, но только при условии наличия достаточного стажа работы. Также есть надбавки за возраст, которые смогут получить августовские именинники.

Праздники и выходные в августе

Православные украинцы в конце лета отмечают несколько важных торжеств - Преображение Господне и Успение Богородицы, ни одно из которых не является официальным.

Есть и светские праздники в августе, такие как День Воздушных сил и Войск связи ВСУ, Дни городов Тернополя, Харькова, Ровно и Донецка.

Самым большим государственным торжеством будет День независимости в воскресенье 24 числа. В честь него понедельник 25 должен быть нерабочим. На время войны дополнительные выходные отменяются, но на усмотрение работодателя могут быть предоставлены.

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