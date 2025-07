Хотя, конечно, техническое состояние игры тоже сыграло свою роль, признал Ив Гиймо.

Ubisoft вновь вернулась к теме неудачного запуска Star Wars Outlaws. Генеральный директор компании Ив Гиймо прокомментировал провал проекта. По его словам, дело было не только в самой игре, но и в общем состоянии бренда Star Wars.

Гиймо отметил, что игра вышла в не лучшие времена для франшизы. При этом он признал, что Star Wars Outlaws не обошлась без проблем в геймдизайне, но всё же акцентировал внимание на внешних факторах.

Скорее всего, речь идёт о реакции аудитории на последние проекты по "Звёздным войнам", например, сериал The Acolyte получил волну критики и стал объектом массового ревью-бомбинга. Однако аналогичная ситуация была и раньше: достаточно вспомнить споры вокруг The Last Jedi.

Видео дня

Любопытно, что подобное объяснение Ubisoft уже звучало и в прошлом году, тогда в провале также частично обвиняли "завышенные ожидания" аудитории.

Тем не менее, проблемы Star Wars Outlaws были вполне конкретными: игру критиковали за технические баги, небрежные анимации и общее ощущение недоделанности. Всё это отразилось в отзывах и повлияло на продажи.

Ранее мы рассказывали, что Ubisoft переносила Assassin's Creed Shadows не из-за провала Star Wars Outlaws. Компании действительно просто нужно было время на полировку проекта.

Вас также могут заинтересовать новости: