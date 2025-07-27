Hangar 13 открыла вакансию дизайнера новой Mafia.

До выхода Mafia: The Old Country остаётся всего 2 недели, но разработчики из Hangar 13 уже думают о будущем серии.

На сайте студии появилась свежая вакансия, студия ищет ведущего дизайнера ИИ, которому предстоит создавать "новые архетипы, соответствующие видению игры Mafia".

В объявлении говорится, что сотрудник будет работать над The Old Country, но игра уже ушла на золото, а значит, разработка завершена. Поэтому фанаты уверены - речь идёт о следующей части, потенциальной Mafia 5.

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Тем более, что формулировки в вакансии звучат как подготовка к новой концепции, а не доработка текущего проекта.

Hangar 13 потребовалось почти девять лет, чтобы выпустить продолжение Mafia 3, с учётом разработки ремейка первой части. Судьба потенциального проекта, конечно, будет зависеть от того, насколько удачно стартует The Old Country.

Релиз Mafia: The Old Country запланирован на 8 августа. Игра будет доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что в Mafia: The Old Country не будет открытого мира из-за провала Mafia 3. Это просто не подходит "Мафии", пришли к выводу разработчики.

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