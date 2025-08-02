Заручиться финансовой поддержкой может каждая многодетная женщина.

Звание "Мать-героиня" не дают просто так - этого титула удостоены только женщины, воспитавшие минимум пять детей. В нашей стране для таких героических девушек существуют определенные выплаты. Узнайте, на что может рассчитывать мать героиня в Украине.

Ранее мы рассказывали, какая будет пенсия при стаже 25 лет.

Что положено матери героине - выплаты и бонусы

Такую награду начали выдавать в Украине в 2000-м году, и получить звание может не каждая женщина. Согласно правилам, она должна воспитать как минимум пятерых детей до восьмилетнего возраста, причем, рожать их не обязательно - ребенок может быть и усыновлен.

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Однако важно доказать, что в воспитание детей было вложено немало сил - мать обязана обеспечить им надлежащие условия жизни, образование, медицинское обслуживание, развить их таланты и навыки. Если компетентные органы посчитают, что женщина - настоящая мать героиня - сколько детей бы у нее ни было (но точно больше пяти), ей могут дать такое звание.

Кроме награды, положена и единоразовая выплата матери героине. На официальном сайте ПФУ сказано, что размер финансовой помощи должен быть равен десяти прожиточным минимумам. В 2025-м году это 30 280 грн. Если женщина работает, то работодатель сам решает, какие выплаты положены матери героине и, согласно законодательству, может поощрять сотрудника в индивидуальном порядке. Однако, каждая женщина с таким званием имеет право на дополнительный социальный отпуск длительностью в 10 дней, если ребенку меньше 15 лет.

Еще один приятный бонус - досрочная пенсия. Если женщина родила всех пятерых детей и воспитала их до шести лет, то может уйти на пенсию в 50 лет. Для этого ей нужно подтвердить, что хотя бы 15 лет из своей жизни она работала официально, а значит имеет необходимый стаж.

Единоразовая выплата матери героине - как получить

Мать героиня в Украине может самостоятельно подать документы на выплату в размере 30 280 грн в 2025-м году. Для этого нужно написать заявление по форме, принести паспорт, РНУКПН, указ о присвоении звания. Если женщина подает документы через уполномоченное лицо, то этот человек должен принести соответствующий нотариально заверенный документ.

Обратиться за выплатой можно в любое отделение ПФУ или ЦНАП. Также есть возможность отправить заявление и документы письмом по почте или в электронном виде через портал ПФУ или Дію. Жители сел и поселков могут обратиться с такой просьбой в поселковый совет.

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