Студия 1047 Games недавно провела сокращения.

Splitgate 2, сиквел шутера с порталами, вышедший в июне, отправят на доработку. Разработчики из 1047 Games признали, что поспешили с релизом.

Игра получила смешанные отзывы и быстро потеряла большую часть аудитории. Теперь студия хочет основательно переработать проект и перенесла его обратно в стадию бета-версии, минимум до 2026 года.

"Мы верим в Splitgate 2. Но мы запустили игру слишком рано. Мы торопились, переоценили свои силы, сделали глупые ошибки и, главное, не дали вам того безумия с порталами, которое вы полюбили", - поделились сооснователи студии Ян Прю и Николас Багамян.

Авторы пообещали переработать ключевые аспекты игры, включая спорную монетизацию. Однако из-за изменений студии пришлось сократить часть команды. Точное число уволенных не раскрывается.

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Кроме того, уже в следующем месяце закроются серверы оригинального Splitgate из-за высоких затрат на их поддержку, которые, по словам студии, доходят до сотен тысяч долларов.

Ранее мы рассказывали, что геймдиректор шутера Splitgate 2 извинился за кепку с отсылкой к MAGA на Summer Game Fest. Ян Прю заявляет, что это не политическое высказывание.

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