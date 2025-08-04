Рассказываем, достаточно ли 37 лет стажа для выхода на пенсию в 60 лет и какая в этом случае будет пенсия.

Стаж работы напрямую влияет на размер пенсии, но кроме него во внимание берут также зарплату будущего пенсионера в соотношении к средней зарплате по Украине. Объясняем, какой будет пенсия после 37 лет стажа и достаточно ли этого, чтобы выйти на заслуженный отдых без отсрочек.

Ранее мы рассказывали, сколько нужно стажа, чтобы была назначена пенсия по возрасту в 2025-2028 годах.

Какой должна быть пенсия, если есть 37 лет трудового стажа

Все пенсии в Украине рассчитываются индивидуально - у каждого свой уровень зарплаты, трудовой стаж и возраст. Посчитать самостоятельно свою пенсию непросто, так как для этого нужно довольно много данных. Но каким будет приблизительный размер выплат можно рассчитать по специальной формуле, которую предлагает Пенсионный фонд:

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пенсия = индивидуальный коэффициент зарплаты будущего пенсионера × коэффициент страхового стажа × среднюю заработную плату по Украине.

Что означают эти три показателя:

индивидуальный коэффициент зарплаты (ИКЗ) - это соотношение средней з/п человека к средней з/п по Украине;

коэффициент страхового стажа (КС) - это количество лет стажа, которые умножены на 1%;

средняя заработная плата по Украине (СЗ) - это зарплата за предыдущие 3 года, расчет которой проводит ПФУ.

Какой будет пенсия у человека со стажем 37 лет можно посчитать условно.

Для этого условно возьмем:

средняя з/п будущего пенсионера - 8 тыс. грн (предположим, что она была стабильной в течение всего расчетного периода и соотношение ее к средней по стране не менялось, хотя на практике так не бывает);

коэффициент трудового стажа – 37 лет × 1% = 0,37;

средняя з/п в Украине (ее берут за 3 года, с 2022 по 2024) - 15 057,09 грн.

В итоге по формуле можно узнать, какой будет пенсия (37 лет стажа):

8000 грн (средняя зарплата, которую получал человек) / 15 057,09 грн (средняя зарплата по стране) × 0, 37 (коэффициент стажа) × 15 057,09 грн (средняя зарплата по стране) = 2960 грн.

Если условно взять среднюю зарплату будущего пенсионера 12 тыс. грн, то расчет будет немного другой:

12 000 грн / 15 057,09 грн × 0, 37 × 15 057,09 грн = 4440 грн.

На практике эти расчеты намного сложнее, так как ИКЗ (индивидуальный коэффициент зарплаты) вычисляется на основе зарплаты человека за каждый месяц деленной на среднюю зарплату по стране за этот месяц. Затем находят среднее значение всех этих ИКЗ – в ПФУ такие расчеты делают автоматически. Но вывод этих расчетов остается тот же: чем больше страховой стаж – тем выше пенсия, но при этом также важен уровень зарплаты - чем выше она была (и именно с этой суммы были уплачены взносы в ПФУ), тем больше будет пенсия.

Нужно отметить, что размер пенсии при условии полного стажа (это 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин) и в возрасте от 65 лет не может быть меньше 40% от минимальной зарплаты (8000 грн в 2025 году) - это 3200 грн.

Плюс ко всему размер пенсии не может быть меньше минимального, что был установлен постановлением Кабмина N185:

2725 грн - для пенсионеров, которые не работают, независимо от стажа;

3370 грн – пенсионерам в возрасте от 65 до70 лет, с полным стажем работы (они также не работают);

2980 грн - для пенсионеров до 70 лет-лиц с инвалидностью І группы с полным стажем;

3240 грн - для 70-80-летних пенсионеров с полным стажем (в 75-80 лет со стажем 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин доплачивают пенсию, чтобы получилось 3240 грн);

3370 грн - для пенсионеров 80+ со стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Это значит, что, если при расчете сумма выплат вышла меньше, ее "дотянут" до положенной по закону.

Также за каждый год дополнительного стажа (то есть, больше 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин) к пенсии доплачивают 1% размера пенсии, но не более 1% минимальной пенсии (это составляет 23,61 грн). То есть, доплата при 37 годах стажа удет составлять 47,22 грн.

Напомним, что 37 лет стажа для выхода на пенсию для женщин и мужчин достаточно, чтобы уйти на заслуженный отдых в 60 лет (в 2025 году это возможно, имея уже 35 лет стажа).

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