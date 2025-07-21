Топ-8 лучших игр, которые дают почувствовать себя самураем

В том числе, самые необычные проекты.

Самураи уже давно стали чем-то большим, чем просто исторические фигуры, их эстетика, философия и боевое мастерство легли в основу десятков игр.

В этом списке проекты, которые по-разному, но интересно раскрывают тему самурайства: через историю, боевую систему, сюжет или даже постмодернистские переосмысления.

Kenseiden

Старый платформер с элементами хоррора и японского фольклора. Главный герой - странствующий воин, сражающийся с духами и демонами. Игра выглядит просто, но цепляет атмосферой и сложностью.

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Samurai Shodown 2

Файтинг, в центре которого бои на холодном оружии. Все персонажи - самураи, ниндзя или бойцы, вдохновлённые Японией. Геймплей медленнее, но тактичнее, и один точный удар может решить исход поединка.

Bushido Blade

Игра, пытающаяся передать реализм дуэли. Никаких полос здоровья, один удар может покалечить или убить. Тут важны точность, тайминг и дистанция.

Onimusha: Warlords

Экшен с элементами фэнтези в феодальной Японии. Самурай сражается с демонами, используя как меч, так и магические способности. Геймплей напоминает ранние Resident Evil, но с упором на ближний бой.

Katana Zero

2D-экшен в стиле неонуар. Герой - наёмник с катаной, проходящий уровни, где один удар - смерть. Можно замедлять время, планировать действия и комбинировать боевые приёмы. Сюжет подаётся фрагментами, с элементами психологического триллера.

Like a Dragon: Ishin!

Спин-офф серии Yakuza, действие которого происходит в Японии 19 века. Смесь боевика, симулятора жизни и исторической драмы. Можно участвовать в боях с катанами, а можно готовить еду и помогать прохожим. Акцент сделан не только на экшене, но и на быте.

Assassin’s Creed Shadows

Игра от Ubisoft, действие которой разворачивается в период Сэнгоку. Два протагониста: Ясуке - исторический тёмнокожий самурай, и Наоэ - вымышленная женщина-ниндзя.

Ghost of Tsushima

Самая известная современная игра о самураях. Рассказывает о монгольском вторжении на остров Цусима и внутреннем конфликте самурая, разрывающегося между честью и необходимостью. Боевая система строится на реалистичных дуэлях, а открытый мир насыщен японской культурой.

Ранее мы составляли топ-8 игр, в которых геймплей стоит на первом месте. Но это не значит, что в этих играх нет сюжета.

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