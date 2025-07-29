Дрова нужно подбирать индивидуально.

Сезон шашлыков в нашей стране открывается в апреле-мае и заканчивается лишь с наступлением осенней распутицы. Именно поэтому почти полгода остаются актуальными и рецепты жареного на костре мяса, и вопросы подбора дров. Узнайте, какие дрова лучше для шашлыка, а какие вообще не стоит использовать.

Какие дрова для шашлыка покупать - главный секрет

Найти человека, который в совершенстве владеет искусством приготовления шашлыка, непросто. Он должен разбираться в породах деревьев, уметь правильно поддерживать температуру и следить за мясом, чтобы не сжечь его и не пересушить. Опытные шашлычники знают, что лучшие дрова для шашлыка - из дуба, березы или граба.

Особенно хорошо они будут тлеть в глубоком мангале, давая достаточно жара для нескольких шампуров с мясом. Однако березовые дрова для шашлыка требуют подготовки - с них нужно снять кору, иначе шашлык пропитается горечью от дыма.

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Второй вариант, который очень часто используют люди в нашей стране - фруктовые дрова для шашлыка. Продаются они абсолютно везде, особенно легко достаются владельцам частных домов, ведь у каждого украинца на участке растут такие культуры. Дрова из фруктовых деревьев можно и нужно смешивать с твердыми сортами - первые дадут пикантный аромат, а вторые будут поддерживать жар.

Но есть один важный нюанс, о котором знают немногие. Лучшие дрова для шашлыка - это те, которые были подобраны под мясо:

птица - персик или абрикос;

рыба - липа и все фруктовые;

говядина - береза или липа;

свинина, баранина - сочетание березы, липы и вишни.

Годится ли орех на дрова для шашлыка? Да, это универсальный вариант, но если хотите использовать его, убедитесь, что дрова сухие. Влажный орех будет давать горечь, а мясо его "подхватит".

Точно нельзя жарить шашлык на дровах из любых пород хвойных деревьев. Акация, ясень, тополь, рябина, вязь, ольха и осина тоже не подходят. Уж тем более воздержитесь от того чтобы приготовить мясо на старых досках, остатках деревянных оконных рам. Не бросайте в костер ножки от табуретов или куски фанеры. Мясо от этого вкуснее не станет, зато удар по здоровью вам обеспечен.

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