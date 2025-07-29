Рассказываем, как разделать селедку от костей буквально за секунды.

Вы тоже не любите чистить селедку? Вероятно, трудно найти человека, который любит это делать. Почистить рыбу внутри и снять кожицу - еще полбеды, но вот отделить филе от костей - уже задачка со звездочкой. Но есть поистине потрясающий лайфхак, с помощью которого это можно сделать одним движением - рассказываем, как правильно чистить селедку от костей.

Как почистить селедку быстро от костей - гениальный лайфхак

С этим советом вам не придется долго, нудно и аккуратно отделять позвоночник селедки от филе, стараясь не пропустить косточку. Достаточно будет просто сделать пару простых движений, и тушка буквально "разойдется" на филе без лишних усилий. Все, что вам понадобится - нож, разделочная доска и правильная техника.

Итак, пошаговая инструкция, как правильно почистить селедку от костей одним движением и без лишних нервов:

отрезаем голову селедки, хвост не трогаем - он еще пригодится (!);

разрезаем брюшко и достаем внутренности, рыбу промываем хорошо под проточной холодной водой;

делаем неглубокий надрез вдоль спинки, плавники на спинке и на брюшке срезаем;

со стороны, где была голова, поддеваем кожицу ножом и аккуратно снимаем ее, повторяем с другой стороны;

берем селедку за хвостик, одной рукой держим одну половинку плавника, второй - вторую и затем в натяжении делаем ей "сальто" - как бы перекручиваем рыбу на себя или от себя;

тянем половинки хвоста в разные стороны - брюшко отделяется отдельно и будет без костей, останется только отделить позвоночник от спинки.

Если где-то остались мелкие кости - их можно легко вынуть руками или пинцетом.

Таким способом быстро получаем два чистых филе - не пользуясь ножом и не испортив внешний вид селедки. Хвостик отрезаем, а филе нарезаем так, как хочется.

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