ПФУ имеет право забирать до 20% от пенсионной выплаты.

Мало кто знает, за что могут лишить пенсии в Украине, однако такие случаи бывают. Существуют разные причины, по которым выплаты урезают или вовсе прекращают.

Однако такой негативный исход можно и предотвратить. Ранее мы рассказывали о том, какая есть доплата пенсионерам после 65 лет.

Кого могут лишить пенсии в Украине

Как известно, на размер пенсий влияют разные обстоятельства. Если вовремя не сообщить Пенсионному фонду о соответствующих изменениях, то можно получать лишние средства, которые потом придется возвращать.

Видео дня

ПФУ нужно уведомлять об:

увольнении с работы или наоборот - трудоустройстве;

изменении места регистрации;

выезде за границу на постоянное место жительство;

смене паспорта (фамилии) или документов, которые важны для выплаты пенсии;

смене или прекращении статуса (например, ветерана войны определенной категории);

изменении обстоятельств, которые дают право на особенную пенсию (надбавку на содержание несовершеннолетнего ребенка, право на выплаты за потерю кормильца).

Стоит отметить, что лишить пенсии эмигрантов не могут, а если такое происходит, то стоит идти в суд. Временное или постоянное жительство за пределами нашего государства не является причиной для прекращения выплат. Это подтверждено Конституционным судом.

Об изменениях в своей жизни пожилые украинцы должны сообщить в ПФУ в период до 10 дней. В ином случае им грозит штраф.

Важно понимать, что изымают только ту часть денег, которая выплачивалась незаконно. Если у человека, например, больше нет оснований для получения какой-то надбавки.

Средства можно вернуть добровольно или это будет осуществлено в принудительном порядке по решению суда или органов ПФУ. Для возмещения своих потерь Фонд может забрать до 20% от пенсионной выплаты.

Вас также могут заинтересовать новости: