Мало кто знает, за что могут лишить пенсии в Украине, однако такие случаи бывают. Существуют разные причины, по которым выплаты урезают или вовсе прекращают.
Однако такой негативный исход можно и предотвратить. Ранее мы рассказывали о том, какая есть доплата пенсионерам после 65 лет.
Кого могут лишить пенсии в Украине
Как известно, на размер пенсий влияют разные обстоятельства. Если вовремя не сообщить Пенсионному фонду о соответствующих изменениях, то можно получать лишние средства, которые потом придется возвращать.
ПФУ нужно уведомлять об:
- увольнении с работы или наоборот - трудоустройстве;
- изменении места регистрации;
- выезде за границу на постоянное место жительство;
- смене паспорта (фамилии) или документов, которые важны для выплаты пенсии;
- смене или прекращении статуса (например, ветерана войны определенной категории);
- изменении обстоятельств, которые дают право на особенную пенсию (надбавку на содержание несовершеннолетнего ребенка, право на выплаты за потерю кормильца).
Стоит отметить, что лишить пенсии эмигрантов не могут, а если такое происходит, то стоит идти в суд. Временное или постоянное жительство за пределами нашего государства не является причиной для прекращения выплат. Это подтверждено Конституционным судом.
Об изменениях в своей жизни пожилые украинцы должны сообщить в ПФУ в период до 10 дней. В ином случае им грозит штраф.
Важно понимать, что изымают только ту часть денег, которая выплачивалась незаконно. Если у человека, например, больше нет оснований для получения какой-то надбавки.
Средства можно вернуть добровольно или это будет осуществлено в принудительном порядке по решению суда или органов ПФУ. Для возмещения своих потерь Фонд может забрать до 20% от пенсионной выплаты.