Рассказываем, что делать, если не хватает стажа, и как оформить социальную пенсию.

Чтоб выйти на заслуженную пенсию по достижении 60-летия, украинцам нужно накопить не менее 32 лет страхового стажа. Если это не удалось, то пожилые граждане имеют право уйти на покой в 63 года. Для них минимальный показатель будет скромнее - от 22 лет.

В крайнем случае есть еще пенсия по достижении 65 лет. Однако и тогда нужно иметь страховой стаж минимум 15 лет, чтоб получать выплаты.

Мы разобрались, сколько лет стажа нужно на минимальную пенсию.

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Какая будет пенсия, если стаж 15 лет в Украине

Для начала рассмотрим, какие будут выплаты, если человек достиг минимально необходимого количества стажа - 15 лет. В этом случае уйти на покой возможно только достигнув 65-летия.

Если за основу взять минимальную зарплату (8000 гривень), то размер реальной пенсии будет - всего лишь 1,3 тысячи гривень. Однако важно учитывать, что в Украине установлен уровень минимально возможной пенсии, которую человек будет получать на руки. В этом конкретном случае речь идет о 3 038 гривень. Государство покроет разницу и дотянет выплату до этого уровня.

По данным портала work.ua, средняя зарплата сейчас (по вакансиям) составляет 24 854 гривень. Если накопить 15 лет стажа с таким доходом, то в 65 лет пенсия будет 4084 гривень.

Теперь перейдем к тому, какие будут выплаты, если стажа меньше минимально необходимого уровня. В этом случае выплачивается социальная пенсия.

Что такое социальная пенсия в Украине и как ее получить

Фактически, это соцпомощь, которую платят вместо пенсии. Государство доплачивает разницу между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (2361 грн) и среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев.

Сумма выплаты не может превышать прожиточный минимум для трудоспособных лиц - 3028 гривень. Например, если доход на одного человека в семье составляет 2000 гривень, выплата будет 361 гривну, а если доход ниже, то сумма будет больше, но не более 3028 гривень.

Размер такой помощи пересчитываю каждое полугодие, чтоб учесть изменения в доходе человека.

Чтоб получить деньги от государства, нужно прийти в местные органы соцзащиты с пакетом документов. Надо написать заявление и взять с собой:

справку от ПФУ о количестве страхового стажа;

декларацию о доходах за последние пол года;

паспорт;

документ, которые удостоверяет регистрацию человека в Госреестре физлиц-налогоплательщиков.

Если лицо признали недееспособным, то понадобится еще копия решения о назначении ему опекуна.

В предоставлении помощи могут отказать, если доход на одного человека превышает 3028 гривень. Есть и другие основания:

человек работает или получает соцпомощь, пенсию;

члены его семьи за последний год совершили покупку на сумму больше 50 тысяч гривень;

есть источники дохода, которые не указаны в декларации (сдача жилья в аренду или неофициальный заработок членов семьи);

есть второй дом или квартира в собственности лица или у его семьи, но только если общая площадь на одного больше 21 кв. м и дополнительно 10,5 кв.м на семью;

есть больше одной машины.

В этом случае, скорее всего, в выплатах откажут.

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