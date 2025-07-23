По информации billbil-kun, игра выйдет 10 октября.

В преддверии полноценного анонса EA начала постепенно раскрывать детали следующей части Battlefield. Надёжный инсайдер billbil-kun сообщил, что релиз шутера состоится 10 октября 2025 года на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

По его данным, стандартное издание игры обойдётся в 70 евро на ПК и 80 евро на консолях. Кроме него будет и расширенное Phantom Edition, оно будет стоить 100 евро на ПК и 110 евро на консолях.

При этом раннего доступа владельцам дорогой версии не дадут - оба издания выйдут одновременно. Обновление с базовой версии до Phantom оценили в фиксированные 30 евро.

Видео дня

Инсайдер также уточнил, что предзаказы стартуют 31 июля. А уже 24 июля в 18:00 EA представит первый трейлер игры.

Battlefield 6 создают сразу четыре внутренние студии, DICE, Motive, Criterion и Ripple Effect, объединённые под брендом Battlefield Studios, а действие развернётся в современной войне.

Ранее мы рассказывали, что в сеть слили фрагмент из сюжетной кампании новой Battlefield 6. В ролике игрок подрывает дамбу в Таджикистане.

Кроме того, недавно разработчики нового Battlefield рассказали о системе разрушения. Разработчики пытаются сделать так, чтобы разрушения не просто украшали бой, а давали тактические возможности.

Вас также могут заинтересовать новости: