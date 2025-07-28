В конце лета огородники в последний раз удобряют бахчевые культуры.

Последний месяц лета - финальный этап для внесения удобрений под дыни и арбузы. В это время категорически запрещено использовать азот, но важно дать культурам нужное количество калия и фосфора. Узнайте, чем подкормить арбузы и дыни в августе и в конце июля.

Чем подкормить дыни и арбузы прямо сейчас - варианты

Микроэлементы, калийные и фосфорные удобрения - то, что нужно бахчевым культурам для быстрого созревания и налива плодов. Можно покупать комплексные подкормки или использовать органику - навоз, перегной, золу.

В августе и арбузы, и дыни нужно подкормить два раза и интервалом в две недели, правильно подобрав удобрение. Если ошибиться с составом или рецептом, культуры или остановятся в росте, или не будут такими сладкими, как вам бы хотелось.

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Крапивный настой

Первый вариант, чем подкормить арбузы в июле и августе - это самодельный "чай" из зеленой травы. Она комплексно воздействует на культуры, снабжая их необходимыми веществами. Раствор готовится просто - десятилитровое ведро наполняем измельченной крапивой, а потом заливаем водой до краев. Неделю настаиваем, достаем растения, чтобы использовать как мульчу, а саму жидкость разбавляем водой в пропорции 1:10 и поливаем по литру под корень.

Перегной или перепревший навоз

Второй вариант, чем подкормить арбузы для лучшего роста, используют не только на домашних участках, но и в масштабах полей. Свежий навоз вносить нельзя, иначе семена не взойдут, а плоды будут несладкими - нужно дождаться перепревания. Для арбузов хватит 20-30 т/га перегноя, для дынь - 50-60 т/га. Нужную пропорцию рассчитывайте самостоятельно в зависимости от размера огорода.

Зола

Еще одно хорошее средство для арбузов и дынь в конце июля - начале августа. Стакан древесной золы нужно развести в ведре воды, настаивать 7 дней. Потом полученный раствор выливать под корень растений. Одного литра под каждую грядку будет достаточно.

Суперфосфат - то, чем подкормить арбузы в домашних условиях решится не каждый огородник. С одной стороны, он стимулирует развитие корневой системы и накопление сахаров. С другой, он долго разлагается в почве, и пока культуры получат все нужные им вещества, настанет пора сбора урожая, и плоды будут отставать в развитии. Так что, если хотите попробовать суперфосфат, убедитесь, что у вас есть запас по времени.

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