Подростки в Британии выдают себя за Нормана Ридуса, чтобы обойти проверку возраста в Discord

В издании PC Gamer проверили этот лайфхак, и он действительно работает.

Юные британские игроки нашли необычный способ обойти возрастную верификацию в Discord, они используют лицо Нормана Ридуса в роли Сэма Бриджеса из Death Stranding.

Новый метод позволяет обмануть систему проверки, введённую из-за закона о безопасности в интернете, который вступил в силу в Великобритании 25 июля. В PC Gamer проверили лайфхак и подтвердили, что он действительно работает.

Суть метода в том, чтобы сделать серию скриншотов в фоторежиме Death Stranding, подставляя их вместо собственного лица при прохождении верификации.

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На одном из этапов сервис требует открыть и закрыть рот, чтобы убедиться, что перед камерой реальный человек. Но в игре положение рта можно менять вручную, поэтому персонаж Кодзимы с этой задачей справляется не хуже человека.

Журналист PC Gamer отметил, что смог успешно пройти проверку, выдав себя за Сэма Бриджеса, и получил доступ ко всем возрастным разделам, включая контент с возрастными ограничениями.

Более того, на голове героя при этом была шапка-выдра, но это не помешало системе идентификации. Вся процедура заняла меньше минуты, и уже через 30 секунд автор читал фанфик по Baldur’s Gate 3.

Ранее мы рассказывали, что игроки в Death Stranding 2 начали троллить друг друга фейковыми дорожными знаками. Классический приём - поставить знак "ускоряйтесь" перед обрывом или непробиваемой стеной.

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