Эксперт объяснила, к чему приведут новые правила.

Мобилизация в Украине сейчас обязательна только для мужчин в возрасте с 18 до 60 лет. Впрочем, по решению Кабмина, теперь всех женщин-медиков будут автоматически брать на воинский учет. Татьяна Савченко, адвокат в адвокатском бюро "Татьяны Савченко", объяснила, будет ли мобилизация медиков в будущем.

Каких медиков могут мобилизовать

На самом деле, говорит адвокат, такого нет, чтобы какая-то конкретная категория мужчин или женщин среди медицинских работников подлежала именно обязательной мобилизации. Есть дефицитные специальности, и военнообязанные, которые их имеют, могут быть в приоритете мобилизованы. Но есть определенный порядок мобилизации и представителей дефицитных медицинских специальностей. По мобилизации женщин, то этот процесс абсолютно не изменился:

"Женщины, даже несмотря на то, что введена автоматическая постановка на учет, могут быть мобилизованы только по собственному желанию".

Мобилизация медиков мужчин, по словам Савченко - отдельная тема. Лица, которые являются военнообязанными, попадают в возрастной диапазон от 25 до 60 лет, не имеют бронирования или оснований для отсрочки, могут быть мобилизованы.

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Эксперт напомнила, что еще 30 апреля Минобороны у себя в "Фейсбуке" выставили пост о том, что бронь может быть снята с военнообязанных мужчин, которые имеют дефицитные специальности. И к дефицитным специальностям в Минобороны отнесли:

санитарных инструкторов;

медицинских сестер/медбратьев;

фельдшеров;

военнообязанных лиц офицерского состава с подготовкой по специальности лечебное дело.

Военнообязанные с такими специальностями в приоритете для мобилизации. Но фактически нет такого, что лица с конкретной медицинской специальностью обязательно должны быть мобилизованы.

Какие медики не подлежат мобилизации и имеют право на бронирование

Савченко объяснила, что сейчас есть медицинские сотрудники, которые подлежат стопроцентному бронированию на предприятиях государственной или коммунальной собственности, например, речь идет о судебно-медицинской экспертизе, судебно-психиатрической, банках крови. А на остальных предприятиях, которые признаны критической инфраструктурой, могут быть забронированы 50% военнообязанных мужчин.

По обращению Минобороны или командования Медицинских сил ВСУ, с мужчин, которые имеют дефицитные специальности, может быть снято бронирование, и такие лица могут быть мобилизованы. Это означает, что мобилизация медиков 2025 состоится только по их специальностям, но по добровольному согласию могут перевести на другую.

Эксперт напоминает, что фактически нет категории военнообязанных медиков, которые не подлежат мобилизации. Среди мужчин-медиков мобилизовать не могут лиц, имеющих отсрочку от мобилизации, а для женщин мобилизация добровольная. Также на время бронирования медики не подлежат мобилизации, но в случае отмены брони по специальной процедуре, таких медиков могут мобилизовать.

Все ли медики военнообязанные по опыту работы или образованию

По словам Савченко, если человек имеет медицинское образование, но не работает по специальности, его могут мобилизовать в случае отсутствия брони или оснований для отсрочки.

Постановка на воинский учет привязывается именно к наличию медицинского образования, а не к стажу работы. На воинский учет будут становиться автоматически женщины-медики - мобилизация для них возможна только по желанию. Кроме того, говорит адвокат, постановка на учет состоится, несмотря на то, работают они по специальности или нет, находятся в декретном отпуске - это все неважно.

Кто из женщин-медиков может выехать за границу

Эксперт объяснила, могут ли женщины-медики выехать за границу 2025. Она уверена, что сейчас ограничения по выезду за границу для женщин нет. Есть определенные исключения, но к медикам они никакого отношения не имеют.

Что касается мужчин, то для них правила другие - если у мужчин медиков, например, есть основания для отсрочки от мобилизации, которые дают право для выезда за границу, то они могут пересечь границу. Могут получить право на выезд за границу и мужчины, которым нужно в командировку. Выезжать за границу также имеют право мужчины, которые признаны непригодными к военной службе с исключениями.

справка Татьяна Савченко Адвокат в адвокатском бюро «Татьяны Савченко» Татьяна Савченко - адвокат Адвокатского бюро «Татьяны Савченко» Свой путь в адвокатуру начала в 2017 году, специализируясь на семейном, наследственном, банковском и финансовом праве. В 2023 году начала собственное дело, как независимый адвокат. Сейчас основными направлениями деятельности являются военное, семейное, финансовое, наследственное и хозяйственное право.

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