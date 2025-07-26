"Было бы круто сказать, что я просто охренительный человек, и всё это моя заслуга, но...".

Гейб Ньюэлл, сооснователь Valve и создатель Steam, заявил, что обязан своими богатствами не уникальным талантам, а удаче и работе с крутыми людьми. По его словам, искать какую-то особую природу миллиардера - это ошибка, вызванная искажённым взглядом на успех.

В свежем интервью на канале Zalkar Saliev, Ньюэлл отметил, что попытки выделить черты, якобы присущие всем успешным людям, упираются в ошибку выжившего. Если изучать только тех, кто добился результата, можно легко перепутать совпадение с причинно-следственной связью.

По его мнению, в основе его карьеры лежат не сверхспособности, а везение и то, что он оказался рядом с правильными людьми в правильный момент: "Мне просто повезло работать с людьми вроде Нила Конзена, Дага Кландера и Джеффа Харберса в Microsoft, когда персональные компьютеры только начинали менять мир".

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Ньюэлл напомнил, что начал создавать Valve в 1996 году вместе с коллегой Майком Харрингтоном. Уже первая игра, Half-Life, стала хитом, и компания могла бы пойти по привычному пути. Расти, расширяться, выпускать блокбастеры, выходить на биржу и, вероятно, однажды оказаться в руках Microsoft, как это случилось с другими крупными студиями.

Но Valve осталась независимой. Вместо широкой экспансии Ньюэлл делал ставку на амбициозных моддеров и нестандартные проекты вроде Counter-Strike, Portal или Dota 2. Параллельно он занимался Steam и вывел его в лидеры цифровой дистрибуции.

Нововведения Steam вроде списка друзей, отзывов, маркетплейса и раннего доступа задал стандарт для всей индустрии:

"Было бы круто сказать, что я просто охрененительный человек, и всё это - заслуга моего величия. Но на самом деле тут было очень, очень много удачи".

Ранее Гейб Ньюэлл заявил, что искусственный интеллект изменил мир так же сильно, как компьютеры и интернет. Хочешь быть бухгалтером - учи ИИ, адвокатом - учи ИИ, говорит Ньюэлл.

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