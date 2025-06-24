Как выглядит календарь лунных фаз и транзит планет во втором месяце лета.

Июль принесет не только жаркие денечки, но и несколько неожиданных поворотов. На пути могут появиться" выбоины", которые потребуют от нас выдержки и внимательности. Чтобы было проще "добраться до финиша" и использовать сильные стороны каждого дня, загляните в лунный календарь на июль 2025 - он подскажет, когда действовать, а когда лучше затаиться и подождать.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Напомним, ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2025 с удачными и неудачными днями месяца.

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Фазы Луны и транзит планет в июле 2025

Еще в древности люди знали, что такое фазы Луны и использовали лунный календарь. Благодаря ему они планировали повседневные дела и важные события. Согласно верованиям предков и мнениям современных астрологов, фазы Луны могут влиять на энергетику дня, настроение человека, а также определять успех или неудачу различных мероприятий.

В основе лунного календаря - цикличное движение длительностью 29,5 дней.

Луна за это время проходит четыре ключевые фазы:

новолуние - период, когда Луны не видно на небе, безлунная ночь;

первая четверть - серп Луны растет;

полнолуние - Луна полностью освещена Солнцем и потому видна целиком;

последняя четверть - лунный диск уменьшается и формирует убывающий серп.

Кроме лунных фаз, на эмоции и ход событий могут влиять другие планеты, которые также меняют свое положение, пишет Almanac.com.

В июле 2025 фазы Луны и транзит планет будут такими:

1-9 июля - Луна растет, Венера в Близнецах, Нептун в ретрограде, Уран в Близнецах

Растущая Луна - это время усиления и накопления энергии, идеальный период для начала новых дел. Смело ставьте цели, планируйте, учитесь новому. Особенно благоприятными считаются самые первые дни после новолуния.

4 июля Венера входит в знак Близнецов - отличное время для восхитительных разговоров, флирта и интеллектуальных встреч. Чтобы укрепить отношения, важно не только говорить, но и уметь слушать. Хотите познакомиться с кем-то новым? Лучшего времени для общения не найти! До 30 июля Венера будет способствовать коротким поездкам, чтению, новым увлечениям и ярким летним событиям.

С 4 июля начнет проясняться некоторая реальность - именно в это время Нептун станет ретроградным. Возможно, вам придется пересмотреть свои планы. Имеют ли они смысл? Не слишком ли вы торопились? Ретроградный период продлится до 13 октября.

7 июля Уран переходит в Близнецов, покидая упрямого Тельца и открывая новые горизонты для свободы и перемен. Этот период благоприятен для смелых идей, инноваций в науке и технологиях. Возможно, мы стоим на пороге "Звездного пути"! Уран возвращается в знак Тельца 7 октября.

10 июля - полнолуние в Козероге

Полнолуние - фаза эмоционального пика и обостренной интуиции. В такие дни не стоит принимать поспешные решения или начинать что-то новое, а лучше переосмысливать происходящее и подводить итоги.

Полная Луна в Козероге принесет завершение важных карьерных этапов. Будьте готовы отпраздновать свои успехи и использовать этот день для планирования следующих шагов. Наконец, если вам нужно разобраться с семейными делами, то это самое подходящее время.

11-23 июля - Луна убывает, Сатурн и Меркурий в ретрограде, Солнце во Льве

Эта фаза Луны символизирует завершение - идет спад активности, энергия убывает. Хорошо делать выводы, очищать пространство, делать внутреннюю перезагрузку, завершать старые дела и расставаться с ненужным.

13 июля Сатурн вступает в ретроградное движение, которое продлится до 27 ноября. Вы можете почувствовать, что ваше развитие идет медленнее, чем вам хотелось бы. Используйте этот период, чтобы сделать паузу. Не стоит сейчас говорить "да", особенно если вы и так уже слишком много на себя взяли. Этот ретроградный период идеально подходит для реорганизации дома или офиса.

18 июля Меркурий начинает свое ретроградное движение. В этот период возможны задержки в поездках, сбои с техникой и недопонимания в общении. Рекомендуется заранее делать резервные копии данных и тщательно подбирать слова. Не стоит подписывать контракты и совершать крупные покупки - дождитесь, пока Меркурий не станет директным 11 августа.

22 июля Солнце входит в знак Льва, пробуждая творческую энергию. В течение следующих четырех недель идеально заниматься искусством, наслаждаться романтикой, отдыхом и вести дела с душой - до 22 августа, когда Солнце перейдёт в трудолюбивую Деву.

24 июля - новолуние во Льве

На новую Луну хорошо сосредоточиться на планировании и восстановлении сил. Это время обновления - расставайтесь с устаревшими привычками, ставьте новые цели.

Луна во Льве - это лучшая Луна для вечеринок, новых творческих начинаний, свежих причесок и смелых шагов. Будьте открытыми и искренними, не бойтесь выделяться и занимать главное место в жизни - сейчас ваш звездный час!

25-30 июля - Луна растет, Венера в Раке

С 24 по 30 июля Луна находится в фазе роста, а Венера 30-го числа переходит в знак Рака. Это время домашнего тепла и уюта, идеальный период для романтики, заботы и поддержки близких. Отличный момент вложиться в улучшение жилья: обновить мебель, покрасить стены или добавить живых цветов, чтобы создать комфорт и гармонию.

Лунный календарь на июль 2025 - благоприятные и неблагоприятные дни месяца

В июле большинство дней обещают быть удачными, однако есть даты, в которые стоит проявить осторожность:

самые благоприятные - 1, 2, 22 июля;

неплохие даты - 3, 10, 17, 18, 23, 26 и 30 июля;

наименее благоприятные - 19 и 20 июля;

проявить осторожность нужно - 5, 8, 11, 14, 15, 22, 25, 27 и 29 июля.

Важно отметить, что менее удачные дни могут оказаться вполне благоприятными для определенных дел - это зависит от характера активности и индивидуальных обстоятельств.

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