Это уже вторая версия переиздания с лучами.

Моддер Safemilk выпустил первую публичную версию RTX-ремастера Vampire: The Masquerade - Bloodlines. Версия мода 0.2 весит 8.5 ГБ и была создана с помощью инструментов Nvidia RTX Remix.

В модификации полностью переработаны модели, текстуры и освещение, включая такие детали, как упаковки еды, бытовые предметы и неоновые вывески.

Обновление затрагивает все локации: освещение переработано для баров, переулков, помещений. Даже отражения в грязной воде и обстановка в магазинах были воссозданы заново. Также обновлены текстуры пародийных брендов "Cepsi" и "SRittles", которые с самого начала заменяли известные напитки и снеки

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Трейлер мода во всей красе демонстрирует обновлённое окружение, правда, без NPC. Поддержка RTX требует оригинальной копии игры и совместимого железа.

Что касается сиквела Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, то у него наконец-то появилась примерна дата релиза - октябрь 2025 года.

Ранее мы рассказывали, что в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 будут романы, но только вампирские. Правда выглядит это отвратительно, говорит креативный директор проекта.

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