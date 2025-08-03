Выбрать действительно вкусный арбуз можно даже без разреза, если знать внешние признаки спелости.

С наступлением августа становится актуальным вопрос, как правильно выбрать арбуз и не прогадать. Очень обидно купить крупный плод и обнаружить, что внутри он безвкусный и незрелый. Чтобы избежать разочарования, запомните внешние признаки спелости.

Как выбрать вкусный арбуз - пять критериев

Чтобы ягода была действительно сладкой, она должна созреть, и желательно естественным путем. О хорошем состоянии фрукта говорят пять факторов.

Пятно

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У плодов, которые зрели на участке под солнцем, есть так называемое земляное пятно на месте соприкосновения с землей. Если пятно насыщенного желтого цвета, шершавое и с коричневой "паутинкой" - это лучший признак, как выбрать сладкий арбуз. Значит, продукт хорошо созрел. Но если пятно бледно-зеленое или белое, то ягоду сорвали зеленой и она будет безвкусной. Такой продукт лучше не покупать.

Хвостик

Есть миф о том, как выбрать спелый арбуз - якобы у него должна быть сухая плодоножка. На самом деле "хвостик" может быть сухим даже у незрелых плодов. Лучше смотрите на "пуговицу", где плод соединяется с ножкой - она должна быть полностью коричневой, а не зеленой.

Кожура

Поверхность арбуза должна быть глянцевой, без вмятин, с четкими границами полосок. Как правило чем контрастнее узор, тем слаще мякоть. Не покупайте ягоды с трещинами - внутрь них могут попадать бактерии, вызывающие отравление.

Звук

Звучание тоже может указать на вкус. Вот как выбрать арбуз по стуку - слегка постучите по кожуре косточками пальцев и прислушайтесь. Получился звонкий звук - ягода спелая, глухой - зеленая или перезревшая.

Цвет мякоти

Иногда фрукты продают в разрезанном виде, хотя это сокращает срок годности. Если на разрезе плод ярко-красного цвета, то скорее всего он имеет насыщенный вкус. А бледная мякоть указывает на недозрелость.

Ранее мы рассказывали, как хранить разрезанный арбуз в холодильнике, чтобы не отравиться.

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