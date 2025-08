Игра появится в раннем доступе Steam уже этой зимой.

На презентации THQ Nordic анонсировали новую фэнтезийную экшен-RPG от первого лица под названием Fatekeeper. Вместе с этим создатели игры сразу объявили срок релиза и представили дебютный трейлер, который пришелся по душе многим геймерам.

В ответе за игру студия Paraglacial. Это бывшие сотрудники Grimlore Games, ответственные за SpellForce 3. Игра появится в раннем доступе этой зимой – страница в Steam уже есть.

Fatekeeper отправит геймеров в мрачный мир, где им нужно будет "написать собственную историю". Любое принятое решение, по словам разработчиков, будет влиять на дальнейшее развитие событий. Игра предложит множество различных мест для исследования, гибкое развитие персонажа, уникальных противников и графику на движке Unreal Engine 5.

В некотором смысле Fatekeeper напомнит Dark Messiah of Might and Magic. Так что поклонникам культовой экшен-RPG определенно стоит присмотреться к новой RPG.

Путешествуйте по удивительному миру среди развалин, напоминающих о былых катаклизмах. Творите собственную историю с помощью реликвий, заклинаний или верного меча. В этой ролевой игре от первого лица ваши решения определят вашу судьбу – из описания игры в Steam.

В геймплейном ролике показали главного героя и битвы с врагами разного типа. В бою персонаж использует магию и холодное оружие, среди которого меч и лук.

Ранее УНИАН рассказывал, что создатели Alkahest, фэнтезийной RPG в духе Dark Messiah, показали геймплей своей игры, но игроки не верят, что он настоящий. Трейлер получился слишком кинематографичным, а в самой игре даже нет интерфейса.

На презентации THQ Nordic также показали новый трейлер ремейка Gothic 1 и объявили о переносе игры на начало 2026 года. В качестве утешения авторы выпустили обновленную демоверсию на консолях.

