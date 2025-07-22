Разработчики просто недооценили масштабы работы.

Перезапуск Fable официально перенесли на 2026 год, но, по словам инсайдера Speshal Nick, релиз может сдвинуться ещё дальше.

В свежем выпуске подкаста XboxEra он заявил, что, по его данным, игру теперь планируют выпустить в 2027-м.

Причина в затяжной разработке. Для студии Playground Games это первая ролевая игра, раньше они делали только гоночную серию Forza Horizon, и переход к совершенно другому жанру требует больше времени, чем ожидалось.

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Есть и другая возможная причина - Xbox активно готовит свои проекты к мультиплатформенным релизам. Fable, как предполагается, может выйти и на Playstation 5, возможно даже в день релиза, что тоже требует дополнительных ресурсов и времени.

Ранее мы рассказывали, что игрок сделал вывод, что работа над Fable завершена, потому что разработчики пьют в баре. В будний день один из разработчиков заказал 3 бокала двойного виски на 240 фунтов.

Кроме того, недавно Playground Games показала первый геймплей Fable. Однако многие игроки остались недовольны визуальной стороной проекта: студия решила отойти от привычной стилизации серии в сторону фотореализма.

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