Sea of Thieves в космосе, продолжения легендарных серий Mafia и Ninja Gaiden, а также парочку тайтлов от украинских разработчиков.

Сейчас более 8000 игровых проектов в Steam указывают, что у них есть перевод на украинский язык. Около 1/8 из них – еще не вышедшие будущие игры. Такие данные показывает ресурс SteamDB.

Мы прошлись по "вишлисту" Steam и сделали подборку самых желанных игр второй половины 2025 года, для которых заявлена украинская локализация. Среди них не только инди и игры от украинских разработчиков, но и горячо ожидаемые ААА- блокбастеры.

Wildgate (22 июля) . Мультиплеерный кооперативный шутер о космических пиратах от бывших разработчиков Blizzard. Судя по отзывам тестировщиков, нас ждет Sea of Thieves в космосе.

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Ninja Gaiden Ragebound (31 июля). Новая часть возвращает легендарную хардкорную серию к двухмерным пиксельным истокам, но при этом сохраняет динамичный геймплей из последних 3D-частей. Разработку доверили The Game Kitchen, известной по метроидвании Blasphemous.

Mafia: The Old Country (8 августа). Без преувеличений, одна из главных игр 2-й половины года и продолжение популярной криминальной серии. Игра будет полностью одиночной, без каких-либо онлайн-элементов, и станет приквелом основной трилогии.

Cronos: The New Dawn (2025). Сурвайвал-хоррор от третьего лица в духе Dead Space с путешествиями во времени. Делает игру польская студия Bloober Team, известная по-недавнему ремейку Silent Hill 2.

Sand (2025) . Украинская сетевая игра в жанре "дизельпанк" про строительство огромных роботов. Поигравшие в демо-версию хвалят амбициозность проекта и уникальную концепцию.

MOUSE: P.I. For Hire (2025). Шутер про частного детектива, сделанный в стилистике старых мультфильмов Disney. В вашем арсенале окажутся как минимум револьвер, "Томми-ган", винтовка Carcano, молоток и динамит.

MARVEL Cosmic Invasion (2025). Битемап в стиле черепашек-ниндзя, но с героями Marvel, в числе которых Человек-Паук, Капитан Америка и Росомаха. Помимо одиночного прохождения предусмотрен и кооператив.

Туконі: Хранителі Лісу (2025). Милая и уютная головоломка по мотивам одноименных книг украинской писательницы Оксаны Булы. Демо-версия игры вышла в Steam в 2020 году и была очень положительно встречена многими игроками в Украине и за границей.

А тем временем на ПК можно бесплатно получить Sid Meier's Civilization VI Platinum Edition. Это полное издание одной из лучших стратегий на данный момент, в которое входят все выпущенные для нее дополнения.

Ранее исследование показало, зачем ПК-геймеры покупают игры, в которые никогда не будут играть. Steam уже давно вышел за рамки игровой площадки, превратившись в элемент коллекционирования, так же как "Лего".

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