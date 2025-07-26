В канадскую тактическую игру Squad с 150 тысячами отзывов добавят украинских военных

ВСУ появятся в Squad уже в этом году.

Разработчики тактического шутера Squad из канадской студии Offworld объявили, что в игре появятся Вооруженные силы Украины в качестве игровой фракции.

Как написано в новом посте на странице Steam, добавление ВСУ в игру сейчас один из главных приоритетов, и украинские военные появятся уже в этом году. Вместе с этим Offworld хочет обновить карты Восточной Европы, переделав некоторые декорации, вроде растительности и зданий.

Но разработчикам уже есть что показать. Offworld опубликовала 2 иллюстрации, по которым понятно, как украинские солдаты будут выглядеть в игре.

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Как написал блогер MoiDawg в X, лидер фракции выглядит так, будто уже 3 года не выезжал с фронта. А некоторые комментаторы подметили, что военный с оранжевыми очками похож на Александра Сырского.

Шутер Squad вышел в 2020 году и был хорошо принят как критиками, так игроками. У игры более 150 тысяч отзывов, 84% из которых позитивные.

Ранее мы рассказывали, что шутер Splitgate 2 вышел и сразу же "зашёл обратно", игру отправили на доработку в бета версию. Студия 1047 Games недавно провела сокращения.

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