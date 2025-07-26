В канадскую тактическую игру Squad с 150 тысячами отзывов добавят украинских военных

Разработчики тактического шутера Squad из канадской студии Offworld объявили, что в игре появятся Вооруженные силы Украины в качестве игровой фракции.
Как написано в новом посте на странице Steam, добавление ВСУ в игру сейчас один из главных приоритетов, и украинские военные появятся уже в этом году. Вместе с этим Offworld хочет обновить карты Восточной Европы, переделав некоторые декорации, вроде растительности и зданий.
Но разработчикам уже есть что показать. Offworld опубликовала 2 иллюстрации, по которым понятно, как украинские солдаты будут выглядеть в игре.
Как написал блогер MoiDawg в X, лидер фракции выглядит так, будто уже 3 года не выезжал с фронта. А некоторые комментаторы подметили, что военный с оранжевыми очками похож на Александра Сырского.
Шутер Squad вышел в 2020 году и был хорошо принят как критиками, так игроками. У игры более 150 тысяч отзывов, 84% из которых позитивные.
Ранее мы рассказывали, что шутер Splitgate 2 вышел и сразу же "зашёл обратно", игру отправили на доработку в бета версию. Студия 1047 Games недавно провела сокращения.