В первом сезоне будет 10 эпизодов, а в основу сюжета ляжет скандинавская эра и приключения Кратоса с Атреем.

Amazon и Sony работают над сериальной адаптацией God of War – проектом занимается шоураннер "Звездного крейсера "Галактика" Рональд Д. Мур. В настоящий момент шоу находится на ранней стадии производства, но у автора уже есть представление, какими будут 10 эпизодов.

Оказалось, основой сюжета станут не ранние части серии о приключениях Кратоса, а перезапуск 2018 года. Сериал сфокусируется на скандинавской эре и приключениях Кратоса с Атреем. Тон будет близок к тому, что можно было увидеть в играх, хотя авторы хотят уделить внимание тайнам Кратоса и его прошлому.

Мур признался, что пытался играть в God of War, но управление на геймпаде показалось ему неудобным, поэтому знакомился с историей через катсцены. Шоураннера поразила глубина истории: по его словам, God of War – "это не просто эпос о богах и чудовищах, а глубокая, трогательная история о семье, потере и попытке наладить отношения".

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Примечательно, что в предыдущих проектах Мура тоже поднималась тематика сложных семейных отношений. Как объясняет шоураннер, "сломанные семьи" дают мощную драматургическую основу и позволяют глубже раскрывать персонажей.

В работе над экранизацией также принимает участие Кори Барлог, творческий директор God of War. Съемки начнутся не раньше 2026 года – сейчас идет работа над сценарием. Уже подтверждено, что можно рассчитывать как минимум на два сезона.

Если верить слухам, новая часть God of War будет "метроидванией" в сеттинге Древней Греции. Ее релиз ожидается в 2026 году. Параллельно с этим в Santa Monica ведется работа и над новой оригинальной игрой.

Ранее актер Кратоса из перезапуска God of War поделился, что работа над игрой научила его быть мужчиной. Кристофера Джаджа удивило, насколько сильно все на съёмочной площадке любили свою работу.

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