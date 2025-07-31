Рассказываем, нужно ли проходить ВВК если есть бронь и что делать, если пришла повестка.

В Украине продолжается призыв граждан для защиты государства, однако некоторым категориям положена бронь от мобилизации.

Адвокат Екатерина Анищенко рассказала нам, могут ли таких военнообязанных все равно призвать и надо ли проходить ВВК.

Что делать, если оформили бронь после повестки

По словам адвоката, если лицо оформило бронь от мобилизации, но ему пришла повестка, то нужно прийти в ТЦК, чтобы не попасть в розыск за неявку. Придя в ТЦК с документами, которые подтвердят наличие бронирования, лицо погасит "повестку", и его не объявят в розыск.

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"Если лицо находится в розыске, то его нельзя забронировать через "Дію", поскольку есть нарушение правил воинского учета. Чтобы избавиться от статуса "в розыске", лицу нужно лично явиться в ТЦК. Если есть основания для уплаты штрафа, то лицу следует оплатить его", - посоветовала Анищенко.

Если оснований для розыска лица нет, добавила адвокат, то после его физической явки в ТЦК этот статус будет снят, информация обновится в течение 72 часов в "Резерве" и системе "Оберіг", а затем "Дія" может пропустить бронирование.

Могут ли забрать на войну если есть бронь

Мы узнали у адвоката, нужно ли проходить ВЛК если есть бронь и могут ли такого человека мобилизировать.

Как объяснила Анищенко, нормы закона, в которой бы говорилось, что для бронирования необходимо идти на ВВК, нет. Без нее "Дія" позволяет бронировать лиц. Лицо может пройти ВВК уже после того, как будет забронировано.

В то же время некоторые государственные предприятия заставляют своих работников проходить военно-врачебную комиссию, а затем подают информацию об их бронировании.

"Мне известны случаи, что забронированных лиц отпускали из распределителя ТЦК после того, как появлялась информация о том, что они действительно имеют бронь. То есть лицу нужно предоставить документы, подтверждающие наличие бронирования", - отметила Екатерина Анищенко.

Если лицо получило бронирование после того, как появился приказ на его мобилизацию, то оснований для его освобождения от службы нет. А если же бронирование было раньше, чем мобилизационный приказ, то тогда есть основания для обжалования действий ТЦК, объяснила она.

По словам адвоката, если забронированное лицо уже отправили в учебный центр, то тогда есть единственный вариант - обжаловать мобилизацию через суд. Согласно судебной практике, если у лица было бронирование, но ТЦК не захотело его видеть, то тогда в таком случае действия ТЦК признаются незаконными.

справка Екатерина Анищенко адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Адвокат юридической компании "Riyako&partners", заместитель председателя военного комитета Ассоциации юристов Украины, заместитель председателя Комитета АЮУ по гражданскому, семейному и наследственному праву. Специализируется на военном и гражданском праве, имеет значительный опыт взаимодействия с органами ТЦК и СП, службами по делам детей. Автор и лектор курсов для адвокатов по военному и семейному праву, эксперт в медиапространстве по законам национального телевидения.

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