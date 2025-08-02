Если утечки верны, то прохождение основного сюжета займет вдвое дольше, чем требовалось на GTA 6.

Rockstar уже выпустила два трейлера Grand Theft Auto 6, но о самой игре мы до сих пор знаем не так много. Большая часть информации известна благодаря утечкам и слухам. И согласно свежим слухам, кампания новой ГТА окажется невероятно длинной.

Согласно сообщению GTA 6 Updates в Х, неназванный инсайдер подтвердил, что прохождение одиночной кампании в GTA 6 займет более 75 часов. Сюжет будет разделен на шесть глав (пять основных и пролог), самая длинная из которых – четвертая.

Время прохождения сюжета ГТА 6 и число глав:

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Пролог — 2 часа

Глава 1 — 6 часов

Глава 2 — 13 часов

Глава 3 — 16 часов

Глава 4 — 22 часа

Глава 5 — 16 часов

Инсайдер также сообщил, что финальная часть игры развернется за пределами США – над этой частью разработчики работали дольше всего.

Если информация подтвердится, то это будет самая масштабная история, над которой когда-либо работала Rockstar. Согласно порталу How Long to Beat, который собирает данные о продолжительности игры на основе основного сюжета, основная сюжетная линия GTA 5 проходится за 32 часа, а GTA 4 – около 27 часов.

Причем эта цифра не учитывает какой-либо побочный контент, например, городские активности, побочные квесты, мини-игры или любой другой дополнительный контент. Если этот слух окажется правдой, то GTA 6 станет одной из самых длинных игр в истории.

Напомним, релиз GTA 6 состоится только в следующем году – 26 мая 2026. Игра будет доступна на PS5 и Xbox Series. Версию экшена для ПК все еще не анонсировали, но ожидается, что она выйдет в течение года после релиза на консолях.

УНИАН советовал, во что поиграть в ожидании GTA 6 – это лучшие игры с полной свободой действий. Все они, несмотря на очевидное заимствование у Рокстаров, умудрились сохранить индивидуальность и способны надолго увлечь фанатов жанра.

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