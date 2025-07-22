По Fallout: Bakersfield появились первые новости спустя 3 года тишины.

Fallout: Bakersfield - фанатская игра, которую создают уже несколько лет на движке GZDoom, внезапно получила свежий трейлер после трех лет тишины.

Проект делает Red888guns. Он вдохновляется первыми частями Fallout от Interplay, еще до того как Bethesda превратила серию в более зрелищный и доступный RPG-экшен. Bakersfield - попытка вернуть грязную эстетику оригинала, но через геймплей в духе классических шутеров от первого лица.

События происходят в Некрополисе - разрушенном городе из первой части Fallout, где теперь живут гули. Судя по ролику, сюжет Bakersfield переосмысливает старую арку: игрока снова сталкивают с мутантом по имени Гарри, боссом локации в оригинале.

Видео дня

Движок GZDoom неожиданно хорошо передает дух первых Fallout: старомодные анимации, дизайн уровней и даже интерфейс как будто выдернуты из конца 90-х.

В конце трейлера автор кратко сообщает, что игра готова примерно на 60%. Даты выхода пока нет, но на долю секунды на экране мелькает 2027 год, возможно, ориентировочный релиз именно тогда.

Ранее мы рассказывали, что фанатка Fallout сделала из старого компьютера терминал из мира игры. В целом этот проект занял у Лоры Бейнбрех 3 месяца.

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