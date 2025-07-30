Рассказываем, сколько придется платить за голубое топливо в последний месяц лета.

В августе тариф на газ для населення при условии использования услуг компании "Нафтогаз Украина" останется на прежнем уровне. За каждый кубометр нужно будет заплатить 7,96 гривни. Как известно, компания продлила свой тарифный план "Фиксированный" до конца апреля следующего года.

Если говорить про других поставщиков, то стоимость услуги в рамках годовых тарифов колеблется от 7,79 гривни до 9,99 гривни за один кубометр. При этом месячная цена в июле выросла почти на пять гривень. В зависимости от поставщика она составляет от 8,46 до 30,55 гривни за один кубометр.

Важно понимать, что 98% бытовых потребителей газа обслуживаются именно "Нафтогазом".

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Стоит отметить, что тариф на газ по счетчику может быть и меньше. Существует способ получить скидку.

Ранее мы рассказывали, зачем нужен сигнализатор газа.

Тариф на газ - Нафтогаз предлагает скидку

Компания, которая является одним из крупнейших поставщиков голубого топлива, предлагает скидку в размере одного процента от следующего платежа. Это позволит уменьшить тариф на газ 2025. Однако, чтоб ее получить, нужно выполнить ряд условий:

счет за предыдущий месяц должен быть вовремя оплачен - до 15 числа (включительно) этого месяца;

не должно быть никаких переплат или задолженностей по счету.

Скидку на голубое топливо "Нафтогаз" предоставляет всем своим клиентам. В самой компании также дали рекомендации касательно оплаты. Там советуют пользоваться такими платежными системами, как "LiqPay", "EasyPay" или другими. Это позволит избежать комиссии.

Таким образом в "Нафтогазе" хотят мотивировать граждан не задерживать оплату коммунальных услуг.

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