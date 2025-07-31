В ремейк Metal Gear Solid 3, который выйдет в августе, легендарный геймдизайнер играть тоже не планирует.

Хидео Кодзима дал интервью изданию SSENSE, в ходе которого создатель Metal Gear и Death Stranding раскритиковал современную AAA-индустрию, а также похвалил инди-авторов.

Автор интервью отметил, что Кодзима звучал "разочарованным" состоянием современной игровой индустрии. Разработчику не нравится, что студии закрываются после того, как выпустят слишком раздутые и дорогие блокбастеры. Недавняя Summer Game Fest оптимизма не добавила: сплошные битвы с инопланетным или средневековым чудовищами.

Даже визуальная часть и игровые системы в значительной степени одинаковы. Я понимаю, что многим людям нравится подобное, но для индустрии важно привносить что-то действительно новое – говорит Кодзима.

Легендарный геймдизайнер подчеркнул, что почти не играет в современные ААА-игры. Его гораздо больше привлекают тайтлы от инди-разработчиков, которые чаще рискуют. В ремейк Metal Gear Solid 3, который выйдет в августе, он играть тоже не собирается.

Видео дня

Разработчик также вспомнил, как его пригласили в некую известную студию проконсультировать команду, работавшую над новой стелс-игрой. Увиденное его не впечатлило.

Люди, которые делают военные игры, вероятно, даже не знают, как стрелять или разбирать оружие. Это довольно печально. А я проходил соответствующую подготовку. И заодно познал множество способов убить человека – Кодзима.

Наконец, Кодзима вновь подтвердил свою амбициозную цель – стать первым разработчиком, кто сделает игру в открытом космосе. Вдохновившись стремлением Тома Круза снять фильм на МКС, он тоже хочет отправиться на орбиту, чтобы создать игру в условиях невесомости.

Напомним, в конце июня состоялся релиз Death Stranding 2. Критики оценили игру в 90 баллов и назвали "обязательной к прохождению". В отзывах пишут, что Кодзиме снова получилось сделать глубокую и человечную историю, а также геймплейно улучшить то, что сделали в первой части.

Над чем сейчас работает Кодзима

OD . Проект в жанре хоррор, который Кодзима делает вместе с Microsoft и ее облачными технологиями. Геймдизайнер описал ее, как нечто среднее между игрой и фильмом. Когда она выйдет, неизвестно.

. Проект в жанре хоррор, который Кодзима делает вместе с Microsoft и ее облачными технологиями. Геймдизайнер описал ее, как нечто среднее между игрой и фильмом. Когда она выйдет, неизвестно. Physint . Духовный наследник Metal Gear, которого сам Кодзима называет "вершиной своей карьеры". Активная разработка начнется после выхода Death Stranding 2, так что ждем где-то ближе к 2030 году. Создается при поддержке Sony.

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