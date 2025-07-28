Аниме-файтинг спас новую игру от создателя GTA от звания 'главного провала года'

Запуск Hunter x Hunter Nen x Impact прошел еще хуже, чем MindsEye.

Релиз экшен-триллера MindsEye от студии Build a Rocket Boy, основанной Rockstar-ветераном Лесли Бензисом, оказался настоящим кошмаром. Игра вышла в ужасном техническом состоянии и даже была официально признана худшим релизом 2025 года. При этом один из директоров студии твердо убежден, что дело во внутреннем саботаже.

Недавно MindsEye улучшил свои позиции в топе главных провалов года. Впрочем, это не заслуга разработчиков и своевременных патчей. Просто на горизонте появился еще более громкое разочарование: аниме-файтинг Hunter x Hunter: Nen x Impact, на что обратили внимание пользователи сети.

Пользовательский рейтинг файтинга на Metacritic достиг 1.6 балла из 10, в то время как у MindsEye он держится на уровне 2.4 балла. Hunter x Hunter: Nen x Impact критикуют за слабую графику, малый ростер, плохой сетевой код и отсутствие кроссплея. В целом, фанаты ожидали больше от адаптации культовой манги.

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Отметим, что MindsEye с момента выхода уже получил три масштабных патча, исправляющих критические ошибки и повышающих стабильность. Команда решила сосредоточиться на доработке игры, поэтому кроссовер с Hitman, который должен был выйти летом, пока отменен.

Впрочем, геймеры не верят, что это повлияет на общую картину, у игры проблемы не только с багами, но и с фундаментальными элементами – игровыми механиками, подачей сюжета и ритмом. Ранее блогер сравнил MindsEye с San Andreas и игра 2004 года во многом оказалась лучше.

Напомним, Rockstar официально перенесла релиз GTA 6 с осени 2025-го на май 2026-го для PS5 и Xbox Series. Версию экшена для ПК пока не анонсировали, но предполагается, что она выйдет в течение года после релиза на консолях.

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