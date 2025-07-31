Рассказываем, кого из студентов могут призвать на фронт.

В Украине продолжаются боевые действия. Военное положение с мобилизацией продлили до ноября. Под призыв попадает множество категорий мужчин, однако есть и исключения.

Так, на данном этапе не проводится мобилизация студентов в Украине. Но есть те, кто может лишится отсрочки и попасть под призыв.

Мобилизация студентов 2025 - кого не призовут

Согласно нынешним законам, отсрочка для студентов 2025 дается, если мужчина учится на дневной форме и получает первое последовательное высшее образование. Однако важно, чтоб он не считался военнообязанным - не проходил службу в армии и не заканчивал военную кафедру.

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Нужно взять справку в деканате и пойти с ней в ТЦК. Автоматически отсрочка не дается - ее нужно оформить самостоятельно. Дается она на полгода, а затем - надо продлевать.

Доступна такая отсрочка для студентов после 30 лет и даже 40, если военнообязанный в первый раз учится в вузе. Если в такой ситуации повестка все равно пришла, то паниковать не стоит. Нужно просто прийти в ТЦК и предоставить документы, которые подтверждают право на освобождение от службы.

Теперь перейдем к тому, кто из студентов потеряет отсрочку от мобилизации и почему.

Какие студенты попадают под мобилизацию

Важным является нюанс, можно ли мобилизовать студента в тот период, когда он не учится? На каникулах военнообязанный все еще защищен от призыва, а вот в период между двумя уровнями образования - нет. То есть, после получения степени бакалавра и до зачисления на магистратуру студента старше 25 лет по закону могут мобилизовать.

Есть и другие исключения. Призвать на службу могут:

получателей второго и более образований;

учащихся на заочном или вечернем формате;

тех, кто не оформил или не продлил отсрочку;

того, кто был отчислен.

Возраст студента пока что не имеет значения, хотя неизвестно, как это изменится в будущем.

Так, в апреле этого года в Верховную Раду внесли документ №13193. В случае принятия, он должен был решить проблему злоупотреблений в этом вопросе - мужчины старше 25 лет потеряли бы отсрочку. Однако в июле этот проект отозвали.

Стоит отметить, что 29 июля был подписан важный законопроект - мобилизация студентов, согласно нему, получила важное дополнение. Так, появится обязательная военная подготовка студентов медицинских и фармацевтических специальностей - они станут офицерами запаса. После этого, их можно будет призвать даже во время дальнейшего получения образования.

Важно понимать, что это не что-то новое. До 2006 года такая подготовка медиков была обязательной, а потом ее отменили.

Также законопроект устанавливает военную подготовку офицеров запаса и на добровольной основе. Она доступна будет для всех граждан, которые получают или уже имеют степень не ниже бакалавра и годны к службе.

Вступит в силу закон на следующий день после публикации, а вот в действие его введут аж в январе 2026 года. Перечень специальностей и количество людей будут определяться Министерством обороны.

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