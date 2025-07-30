Рассказываем, кого из категории 50+ могут призвать уже в августе.

В Украине мобилизация из-за продолжающихся боевых действия продлена до 5 ноября. В ряды армии призывают на службу военнообязанных мужчин, начиная с 25-летних и заканчивая 59-летними.

Однако мобилизация 50+ проходит с определенными особенностями.

Мобилизация 50+ в Украине

Процесс призыва и обязанности одинаковы для всех категорий военнообязанных, если нет оснований для получения отсрочки. Как известно, освобождение от службы предоставляется тем, кто:

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непригоден из-за проблем со здоровьем;

имеет инвалидность любой группы;

достиг 60-летия (это предельный возраст);

имеет на содержании трех и более детей младше 18 лет;

ухаживает за близкими с инвалидностью;

является опекуном или попечителем человека, который не может о себе самостоятельно позаботиться, или ребенка/детей-сирот.

Чаще всего мобилизация после 50 лет не проводится из-за неудовлетворительного состояния здоровья такого призывника. Из-за болезней человек не может полноценно служить в армии.

Мобилизация 55+ в Украине - куда направят служить

На место службы в первую очередь влияет наличие боевого опыта и военной специальности. Также учитывается, что мобилизация до 50 лет и после - сильно отличается. Более возрастных военных обычно не направляют в штурмовые бригады (разве что добровольно).

Чаще всего их отправляют в подразделения тылового обеспечения. Если есть подходящая военно-учетная специальность, то по ней человек и идет служить. Например, водителем, механиком, связистом, электриком и прочее.

Если же специальности нет и гражданин ранее не служил, то сначала он пройдет специальную подготовку, в ходе которой получит необходимые навыки и знания. Уже после этого, его распределят далее. Иногда их отправляют на оборонные предприятия.

В целом, чем ближе военнообязанный к 60 годам, тем меньше его хотят призывать. По достижении указанного возраста, мужчина может написать рапорт на увольнение. Однако до этого времени его мобилизация не будет нарушать закон.

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