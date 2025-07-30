Спасительный продукт есть в каждом доме.

Летом приходится спасаться не только от жары, но и от насекомых - они постоянно норовят залететь в квартиру через открытые окна. Узнайте, чего очень сильно боятся мухи и какого запаха не переносят - это поможет вам навсегда избавиться от незваных гостей.

Ранее мы рассказывали, как убрать затхлый запах с одежды без стирки.

Какого запаха мухи боятся - мнение экспертов

Николь Карпентер, президент организации по борьбе с вредителями Black Pest Prevention, рассказала, какое самое эффективное средство от мух. Она считает, что обычный яблочный уксус, который есть в кухонном шкафчике любой хозяйки, насекомые просто ненавидят. По словам эксперта, резкий запах уксуса подавляет чувствительные обонятельные рецепторы, на которые полагаются насекомые. Такое народное средство от мух не просто их отпугивает, а блокирует инстинкты, заложенные у насекомых природой.

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Карпентер утверждает, что мухи, почуяв уксус, оказываются обездвиженными - они теряют свою цель. Уксус - это не только самое сильное средство от мух в доме, но и самое гуманное, потому что вредители не умирают, а просто улетают подальше от раздражителя. Хотя, генеральный директор компании по борьбе с вредителями

Kilter Termite and Pest Control Грег Маккендалл допускает и вариант уничтожения насекомых. Он говорит, что если мухи попытаются залезть в уксус, то утонут и умрут.

Как избавиться от мух дома с помощью уксуса - инструкция

Эксперты по уборке объяснили, как легко и быстро избавиться от мух, используя уксус. Сначала нужно взять неглубокую тарелку или миску и смешать в ней немного яблочного уксуса и несколько капель моющего для посуды. Аромат моментально привлечет насекомых - запах фруктов им нравится. Так, мухи будут лететь на приманку и, приземляясь, тонуть в жидкости. Затем вы сможете их собрать и выбросить.

Есть и второй вариант - приготовить смесь уксуса и эфирного масла мяты, перелить смесь в бутылку с пульверизатором и распылить её на те места в доме, которые привлекают мух, например, на мусорное ведро или кухонный стол. Мята - это беспроигрышный вариант, что помогает отпугнуть мух очень быстро. Причин тому несколько - во-первых, она негативно влияет на нервную систему мух и дезориентирует их, а во-вторых ваша кухня наполняется свежим ароматом, который приятен вам, но неприятен насекомым.

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