Ранее сиквел должен был стать самой дорогой игрой компании.

Microsoft и Obsidian объявили о снижении цены на The Outer Worlds 2, теперь игра стоит не 80, а 70 долларов.

В разговоре с Windows Central представитель Xbox объяснил, что компания приняла решение установить именно такую цену для всех праздничных релизов 2025 года. Это касается и других крупных запусков, включая новую часть Call of Duty Black Ops 7.

Тем, кто успел оформить и оплатить предзаказ по прежней цене, придётся запросить возврат у продавца. Microsoft уточнила, что часть продавцов начнёт процесс возврата уже сегодня. После этого игру можно будет заказать повторно, но уже по сниженной стоимости.

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В компании заявили, что текущая ценовая политика соответствует рыночной ситуации и подчеркнули, что их приоритет - создавать миры, которые игрокам будет интересно исследовать.

Напомним, The Outer Worlds 2 должна была стать первой игрой Xbox ценой в 80 долларов. Впрочем, сиквел всё ещё будет в Game Pass с первого дня релиза.

Релиз The Outer Worlds 2 запланирован на 29 октября. Игра будет доступна на ПК, Xbox Series и PS5, и сразу станет доступна в Game Pass.

Ранее Obsidian рассказала о ролевой системе The Outer Worlds 2. По сравнению с оригиналом, прокачка в сиквеле стала более продуманной.

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