Луна в Водолее откроет новые возможности.

Последнее полнолуние лета, которое лунный календарь обещает нам в первой декаде августа, будет не просто красивым астрономическим явлением. По словам астролога Марины Скади-Соколовой, это событие может стать точкой ментального перезапуска, усилит потребность в свободе и кардинально повлияет на образ мышления. Рассказываем, когда будет полнолуние, что делает августовскую Луну особенной, а также что можно и что нельзя делать в этот период.

Когда полнолуние в августе 2025 - точное время и особенности

Как рассказала в эксклюзивном комментарии УНИАН астролог Марина Скади-Соколова, августовское полнолуние традиционно носит название Осетровая Луна. Так ее прозвали коренные народы Северной Америки, поскольку в это время года легче всего было ловить осетра в Великих озерах.

Последнее летнее полнолуние произойдет 9 августа 2025 года в 10:55 по Киеву. Но энергии полной Луны будут ощущаться и накануне, и на следующий день.

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Луна станет полной в 17 градусе Водолея и будет символизировать вспышку новой эпохи.

"В предыдущий раз такие энергии генерировались 84 года назад, и я бы назвала полнолуние 9 августа мозговым штурмом или перепрошивкой мышления - оно особенное", - говорит астролог.

При полной Луне в Водолее Солнце всегда находится напротив, - во Льве. То есть, в этот период активна ось Зодиака Лев - Водолей. Лев с одной стороны характеризует позицию "я", а напротив - Водолей, характеризующий коллектив. Поэтому ось также можно назвать как "индивидуальность - коллектив". Такое противопоставление себя обществу может спровоцировать конфликт между личными желаниями и общественными ожиданиями.

Кроме этого, полнолуние 9 августа будет происходить в Водолее под управлением Урана (покровитель инноваций и высшего интеллекта), который вошел в Близнецы. Именно это делает энергию события уникальной, абсолютно новой для нас, символизирует некую вспышку ментального пробуждения, неожиданные идеи, перемены в мышлении и коммуникациях.

"Полнолуние в Водолее даст старт новым технологиям, нестандартному мышлению, скачкам коммуникации, еще активнее будут развиваться нейросети, сфера образования. И, несмотря на то, что после полнолуния Луна убывает, это лунное событие - не про завершение, а про взрыв идей, кульминацию, изменение мышления, рост осознанности, очищение от ментального шума", - поясняет Марина Скади-Соколова.

По словам астролога, люди начнут по-другому смотреть на привычные вещи, замечать новые смыслы, отпускать старые убеждения и, что самое важное - почувствуют в этом необходимость.

"Основное влияние полнолуния состоит в усилении потребностей в свободе, независимости, самовыражению. Полнолуние может вызывать вспышки нестандартного поведения, особенно у тех, кто чувствует себя ограниченным в возможностях и перемещении. В Украине особенно тяжело реагировать именно на это полнолуние будут мужчины, а значит нужно отнестись к этому с пониманием", - рекомендует астролог.

Некоторый дискомфорт может создавать информационный перегруз, поэтому нужно научиться отфильтровывать информацию. Возможны тревожность, бессонница, разочарование, поскольку Водолей связан с нервной системой. Многие начнут осознавать, что старое больше не работает, а новое еще не пришло.

Что можно и что нельзя делать в полнолуние в Водолее - советы на удачу и гармонию

Сколько длится полнолуние? Считается, что влияние полнолуния чувствуется за три дня до него и три дня после. Но, в целом, энергия полнолуния задает тон на весь период убывающей Луны (до новолуния в Деве 23 августа).

Что можно делать в полнолуние в августе 2025:

освобождаться от ментальных шаблонов, ограничивающих убеждений;

отпускать все то, что мешает свободе самовыражения - можно провести такую работу с собой, написать некий манифест будущего о том, каким или какой я хочу быть;

навести порядок в голове и отбросить старое, можно фиксировать свои мысли на бумаге или в заметках телефона, даже если они кажутся странными - именно это станет началом нового пути.

И еще есть одна особенность - полнолуние в Водолее 9 августа произойдет в период ретроградного Меркурия. Поэтому, по словам Марины Скади-Соколовой, полезно возвращаться к старым проектам, пересматривать их под новым углом, тем самым повышая их эффективность. Это особенно благоприятно для сферы технологий, коммуникаций, современного дизайна, образования.

Чего нельзя делать в полнолуние:

провоцировать конфликты;

быть категоричными, особенно в отношениях с друзьями и единомышленниками;

противопоставлять себя коллективу.

"Полнолуние в Водолее - это портал в будущее, но пройти в него можно только с легким сердцем и открытым умом. Важно не спешить действовать, а сначала понять то, что важно, как-то логически обосновать и не бояться экспериментировать", - советует эксперт.

Что полнолуние в этом месяце обещает знакам Зодиака

Астролог Марина Скади-Соколова также рассказала, для каких знаков Зодиака полная августовская Луна будет особенно удачной, а для кого, наоборот, критичной.

Для Водолеев - это время возможностей. Многие представители этого знака Зодиака почувствуют прилив энергии, возникнет желание выйти на новый уровень и будет понятно, как это можно сделать. Важно не упустить момент и заявить о себе, выйти в центр, отпустить старые роли, то есть, действовать смелее и тогда, как говорят, "ветер будет дуть в паруса".

- это время возможностей. Многие представители этого знака Зодиака почувствуют прилив энергии, возникнет желание выйти на новый уровень и будет понятно, как это можно сделать. Важно не упустить момент и заявить о себе, выйти в центр, отпустить старые роли, то есть, действовать смелее и тогда, как говорят, "ветер будет дуть в паруса". Благоприятный период у Близнецов - полная Луна способствует мощной ментальной революции, открывает двери к свободе, к новым дорогам.

- полная Луна способствует мощной ментальной революции, открывает двери к свободе, к новым дорогам. Для Весов - это время, когда можно восстановить баланс в отношениях, особенно, если раньше было недопонимание. Благоприятно вести диалоги, обсуждать сложные темы, заниматься творчеством, работать в команде с партнером.

- это время, когда можно восстановить баланс в отношениях, особенно, если раньше было недопонимание. Благоприятно вести диалоги, обсуждать сложные темы, заниматься творчеством, работать в команде с партнером. Львам стоит быть внимательными при общении с другими людьми, т.к. усиливаются эмоциональные всплески, появляется упрямство, желание все контролировать. Это все может испортить текущие положение вещей.

стоит быть внимательными при общении с другими людьми, т.к. усиливаются эмоциональные всплески, появляется упрямство, желание все контролировать. Это все может испортить текущие положение вещей. В жизни Тельцов ожидается непростое время - Уран покинул знак Тельца 7 июля и оставил после себя волну перемен и неопределенности. Это может дать ощущение пустоты или нестабильности, но сопротивление новому лишь усугубит ситуацию. Тельцы не любят менять что-то в своей жизни, а именно это является причиной всех проблем, особенно сейчас.

ожидается непростое время - Уран покинул знак Тельца 7 июля и оставил после себя волну перемен и неопределенности. Это может дать ощущение пустоты или нестабильности, но сопротивление новому лишь усугубит ситуацию. Тельцы не любят менять что-то в своей жизни, а именно это является причиной всех проблем, особенно сейчас. Неблагоприятный период для Скорпиона - полнолуние в Водолее вскрывает глубинные страхи, усиливает ревность, дает конфликты в семье или в ближнем окружении. Велик риск эмоциональных перегрузок, может возникнуть желание все разрушить, чтобы начать заново. Следует быть очень осторожными и использовать это время для обдумывания, планирования. Поэтому нужно правильно распределить свои ресурсы и возможности.

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