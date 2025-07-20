Напомним, что вся кампания началась из-за закрытия серверов The Crew от Ubisoft.

На ежегодной встрече акционеров Ubisoft генеральному директору Иву Гиймо задали вопрос о позиции компании в отношении петиции Stop Killing Games.

Это движение призывает к принятию законов, которые не позволят издателям удалять купленные игроками игры после завершения их поддержки. Поводом для петиции стало закрытие The Crew в 2024 году, игра полностью перестала быть доступной даже для тех, кто её купил.

По словам Гиймо, Ubisoft предоставляет игрокам информацию о сроках поддержки заранее, а сами игры изначально строятся как сервис: "Мы предупреждаем, как долго игра будет доступна, и стараемся обеспечить круглосуточную работоспособность. Но рано или поздно любой сервис может быть прекращён - ничего не вечно".

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Он отметил, что вопрос доступности старых игр касается всей индустрии:

"Но мы боремся с этой проблемой. Вся отрасль работает над этим, чтобы минимизировать влияние на игроков. Но, очевидно, это то, что нужно учитывать".

В случае с The Crew, компания провела акцию в сентябре 2024 года, предложив The Crew 2 всего за 1 доллар/евро, а также пообещала офлайн-режимы для продолжений.

Ubisoft утверждает, что делает всё возможное для сохранения доступа, но подчеркивает, что постоянная поддержка всех старых игр - невозможна.

Ранее мы рассказывали, что вице-председатель Европарламента впервые прокомментировал инициативу Stop Killing Games. Николае Штефанэца уверен, что покупка игры - факт, что она принадлежит покупателю.

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