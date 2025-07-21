В опросе принимали участие 30 тысяч человек.

В Японии компания GEM Partners провела опрос среди 30 тысяч человек в возрасте от 15 до 69 лет, чтобы выяснить, во что играют люди разных возрастов и каково соотношение мужчин и женщин среди игроков.

У Brawl Stars самая молодая аудитория - средний возраст игроков составляет 18 лет. Fortnite, Apex Legends и VALORANT находятся в районе 23-25 лет. Среди игроков в эти игры преобладают мужчины.

Игры от HoYoverse, такие как Honkai: Star Rail, Genshin Impact и Zenless Zone Zero, показывают более равномерное распределение по полу: женщины составляют 40-45% аудитории. Средний возраст игроков в эти проекты - около 25-26 лет.

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В песочницах, как Minecraft, превалируют мужчины с соотношением 70:30. Средний возраст игроков же составляет около 28 лет.

В музыкальных и симуляторных играх, таких как Project Sekai или Animal Crossing, соотношение полов заметно смещено в сторону женщин. У первой средний возраст - 22 года, у второй - 35.

Аудитория у серий Final Fantasy, Dragon Quest, Resident Evil и Yakuza заметно старше - в среднем от 38 до 42 лет. Это игроки, которые следят за франшизами на протяжении многих лет. Средний возраст у Legend of Zelda и Monster Hunter также находится в районе 35 лет.

Ранее мы рассказывали, что аналитики выяснили, какие жанры игр в Steam самые популярные. Только на экшены приходится 58% выручки в Steam.

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