Через Британию в Вальгаллу. Обзор Assassin's Creed Valhalla

Знаменитая серия Assassin's Creed пополнилась новой частью с подзаголовком Valhalla. На этот раз студия Ubisoft предлагает окунуться в жизнь викингов и поучаствовать в покорении Британии. Насколько интересной выдалась игра, рассказываем в сегодняшнем обзоре.

Assassin's Creed – одна из самых популярных игровых серий современности. С момента релиза первой части в 2007 году франшиза успела пережить несколько значительных перемен. Сейчас в умах большинства геймеров ее имя ассоциируется с огромными песочницами, где нужно прокачиваться, выполнять задания и много, нереально много гриндить. И если сильно обобщать, то так оно и есть. Последние две части Assassin's Creed – Origins и Odyssey – попытались превратиться в экшен-RPG с диалогами и кое-как проработанными заданиями. Они захотели зайти на поле «Ведьмака 3», но не дотянули до уровня культовой игры CDPR. Впрочем, это не помешало им продаться тиражами свыше десяти миллионов копий. Такие результаты показали, что новая концепция оправдывает себя, несмотря на обвинения и недовольство со стороны старых фанатов.

Трейлер Assassin's Creed Valhalla

Глядя на трейлеры и геймплейные демонстрации, можно подумать, что Assassin's Creed Valhalla создавалась по тем же канонам. Снова большой открытый мир, аванпосты, куча отметок на карте и так далее. Получается, здесь и без обзора все ясно: новым поклонникам серии игра зайдет, а старым лучше держаться от нее подальше. Все так? А вот и нет. В деталях Valhalla сильно отличается от двух предыдущих частей франшизы, что пошло проекту исключительно на пользу.

Перипетии среди викингов

Свежие приключения ассасинов разворачиваются в раннем Средневековье и сосредоточены на викингах. Главным героем проекта выступает Эйвор, пол которого игрок определяет перед началом кампании и может сменить в любой момент прохождения. У меня протагонист всегда был мужчиной, поэтому в материале я буду называть его таковым. Во вступлении пользователям показывают, как Эйвор в малом возрасте лишился отца и матери. Их убил Кьетви — предводитель одного из кланов во время предательского ночного нападения. Главный герой сумел избежать резни и скрыться со своим названым братом Сигурдом.

Затем события переносятся на много лет вперед. Игрокам показывают уже взрослого Эйвора, который стал рейдером и возглавил собственную команду налетчиков. Он одержим желанием отомстить Кьетви и восстановить справедливость. Вместе с Сигурдом, который поддержал брата, протагонист отправляется на войну против вражеского клана. Вот только ее результат получился довольно неожиданным. Изменение политической обстановки в Норвегии привело к тому, что Сигурд решает отправиться в Британию и основать там новый дом. Эйвор отправляется с ним, чтобы всячески помогать брату. По прибытии викинги основывают свое поселение Рейвенсторм и начинают укреплять позиции. Дальнейший сюжет делится на большие главы, суть которых сводится к уничтожению врагов и заключению союзов.

Сюжет смог!

Основная сюжетная линия получилась чересчур затянутой, как это принято у Ubisoft. Ее можно было сделать более емкой, лаконичной и динамичной. Если одни события сгруппировать, а другие вырезать, то история только выиграет. И все же, несмотря на провисания и потери темпа, за повествованием интересно наблюдать. Сюжет увлекает и пытается постоянно держать пользователя на крючке. Например, еще в самом начале кампании становится понятно, что Эйвор связан с богами. Но как и почему — игрокам предстоит узнать во время прохождения. То же самое касается отношений с Сигурдом. Между братьями сформировались крепкие узы, однако главный герой знает, что они не будут существовать вечно. А вот с персонажами в Valhalla как-то не задалось. Эйвор прописан неплохо, но помимо него есть лишь еще парочка интересных героев. Остальные выветриваются из головы, как только их убирают с основной сцены.

Здесь же, пожалуй, объясним, как обстоят дела со связью викингов и ассасинов. Ответ прост: плохо. В историю будто бы насильно запихнули противостояние Незримых и Древних. Многое, что связано с этой линией повествования, ощущается лишним, а порой — даже нелепым. Благо после приезда в Британию вражда орденов отодвигается на задний план. Игроку просто выдадут дополнительное поручение на убийство Древних. Для этого нужно искать подсказки и раскрывать их личности, как ранее в Odyssey.

Не караваны, но тоже неплохо

И раз уж вспомнили про второстепенные задания, то поговорим и о них немного. Есть в Valhalla побочные поручения, которые выполняются на протяжении всего прохождения. Кроме убийства Древних, к таковым относятся контракты торговой организации «Тысяча глаз», которые позволяют обзавестись качественным снаряжением и улучшение поселение. В Рейвенсторме можно соорудить множество зданий, каждое из которых дает прибавку к характеристикам Эйвора или открывает определенную возможность. Например, картограф за деньги рассказывает о местоположении особо ценных предметов. Для улучшения поселения нужно накапливать специальные ресурсы, которые добываются в набегах. Обычно они совершаются на монастыри, отмеченные на карте красными значками. Эйвор прибывает туда со своей ватагой, дует в рог и отправляется убивать врагов и опустошать сундуки.

Налеты, кстати, выступают элементом гринда, но ходить в них постоянно вовсе не обязательно. Улучшение поселения – это дополнительная опция. Прокачать Рейвенсторм до второго уровня требуется по сюжету, а дальше можно не продолжать, если нет желания.

Возведение новых зданий, кстати, тоже открывает доступ к простеньким второстепенным поручениям. Но они не могут сравниться с квестами, которые именуются мировыми событиями. Эти небольшие поручения скрываются под значками тайн и при прохождении вызывают исключительно положительные впечатления. Видно, что при их создании разработчики вооружились множеством идей и пытались реализовать интересные сценарии. К примеру, в одном из заданий нужно помочь двум неопытным мужчинам организовать тренировочный налет на заброшенный дом. За эти задания положена лишь небольшая награда, ведь они проходятся за 5-10 минут. Но участвовать в них хочется совсем не ради добычи.

Лично мне было всегда интересно узнавать, какое новое мини-приключение сокрыто в следующем мировом событии. Именно поэтому я проходил эти квесты при любой удобной возможности, и крайне редко натыкался на скучные поручения.

Гриндить или не гриндить…

Помимо тайн, на карте присутствуют значки сокровищ и артефактов. Под такими маркерами спрятаны предметы разной степени полезности. Добраться до них порой непросто — нужно понять, как открыть дверь, найти тайный лаз, отыскать скрытую лестницу и так далее. Эти загадки превращают утомительный гринд в небольшое логическое испытание. Такое, казалось бы, несущественное решение сильно меняет восприятие. Игрок медленнее устает от охоты за сокровищами, а если уделять ей внимание в перерывах между выполнением заданий, то она перестанет ощущаться гриндом. Типичные убийства врагов и погони за листами из третьей части в Valhalla тоже есть, но эти активности можно смело игнорировать. Вышки же выступают точками для быстрого перемещения и открытия карты.

Здесь важно уточнить, что гринд в новой Assassin's Creed не навязывается, как в той же Odyssey. Игрок может просто по пути на сюжетные задания находить какие-то ценности, закрывать понемногу мировые события, и ему этого хватит. Такого эффекта удалось добиться благодаря тому, как разработчики перекроили геймплей. В Valhalla нет деления на регионы, согласно уровням врагов. Противники могут быть слабее, сильнее или наравне с Эйвором, что показывается специальным значком возле их полосок здоровья. Соотношение определяется мощью главного героя, а она, в свою очередь, накапливается при покупке навыков.

У протагониста тоже нет уровней, но его исправно снабжают опытом за выполнение заданий, убийства недругов и поиски сокровищ. Когда полоска доходит до конца, Эйвор получает два очка навыков. Они тратятся на активные умения и узлы, повышающие атакующие и защитные характеристики. И если не выходить за границы регионов, где разворачивается сюжет, то главный герой будет всегда примерно на одной ступени с врагами. Их тоже постарались создать максимально разнообразными, снабдить своими паттернами поведения и атаками. Есть в игре и боссы, стычки с которыми всегда делятся на несколько стадий. Главгады обычно наделены уникальными атаками и слабыми местами, куда нужно бить для нанесения увеличенного урона.

Мы рождены в бою

Сражения в Valhalla почти не приедаются, хотя драться придется много. Это достигается за счет измененной и улучшенной боевой системы. Главный герой имеет ведущую и вторую руку. Оружие в первой определяет стиль боя и отвечает за то, какими будут основные удары — легкий и тяжелый. А от снаряжения в другой руке зависят дополнительные возможности. Если в нее положить какой-нибудь топор, кинжал или цеп, то в арсенале появится еще одна атака. При экипированном щите Эйвор сможет блокировать удары. Его, кстати, можно поместить и в ведущую руку, чтобы значительно повысить защиту. Благодаря такой системе у пользователя появляется мотивация экспериментировать. Каждому игроку гарантированно захочется узнать, как меняются ощущения в битвах, если выбрать другое оружие. А они будут меняться, уж поверьте.

Деление на ведущую и вторую руку выступает фундаментом боевой системы, а дополняют его еще многие элементы. Эйвор может уклоняться и кувыркаться, чтобы избежать нападений, и парировать удары недругов типичным попаданием в тайминг. У него также есть лук, стрельба из которого выполнена стандартным образом: чем сильнее натягиваешь тетиву, тем выше будет урон. А ещё протагонист волен применять навыки, купленные при прокачке, и активные способности. Последние нужно искать во время исследования открытого мира. Они помещаются в восемь слотов – по четыре для ближнего и дальнего боя. Здесь же можно начать вспоминать всякие детали боевой системы: способы оглушать и сбивать с ног противников, необходимость привыкать к анимациям ударов в зависимости от избранного оружия, неблокируемые атаки у врагов и так далее. Однако все эти элементы интересно познавать самому в процессе прохождения. Мы же скажем, что боевая система получилась оригинальной и тщательно продуманной.

Дополняется желание экспериментировать тем, как разработчики поступили с экипировкой. Доспехи и оружие делятся по качеству, которое можно повышать у кузнеца. Это добавляет предметам новые свойства, открывает ячейки рун и дает возможность больше раз улучшить вещь, чтобы увеличить ее характеристики. Как результат, игрок может искать ресурсы и поддерживать актуальность понравившегося снаряжения едва ли не до самого финала. Амуниция также позволяет сформировать и подчеркнуть свой стиль боя. Игрок может использовать сеты, чтобы сделать подобие берсерка, танка или лучника и подобрать герою соответствующее оружие. Кардинально геймплей это не поменяет, но ощущение разнообразия положительно влияет на восприятие. Доспехи, как и самого героя, можно кастомизировать. Косметики в игре хоть отбавляй, так что с настройкой внешнего вида проблемы не возникнут.

Почти спящие стражники

Боевая система в Valhalla ощущается шагом вперед, а вот стелс продолжает топтаться на месте. Он выполнен в типичном для серии стиле. Игрок незаметно подкрадывается к противникам, скрытно убивает их и прячет тела в кусты. Особо сильных недругов удастся устранять одним ударом клинка только после покупки специального навыка. Он позволяет мгновенно убивать этих врагов при попадании в тайминг. Единственным важным дополнением в текущем аспекте по сравнению с предыдущими частями стал социальный стелс. Эйвор может надевать плащ, чтобы привлекать к себе меньше внимания на территориях, где он вызывает подозрение, сливаться с окружением и толпой. Вот только необходимость использовать перечисленные механики возникает крайне редко. А больше всего стелс губит отвратительный искусственный интеллект. В сражениях проблемы ИИ едва заметны, но когда дело доходит до скрытного прохождения, то дают о себе знать маленькие конусы видимости, нежелание проводить поиски в кустах во время тревоги и попытки разглядеть что-то в ближайшей стене.

Загляденье с нотками «Ведьмака»

Паркур, как и механики скрытности, в Valhalla не претерпел серьезных изменений. Эйвор ловко карабкается почти по любым поверхностям и хорошо прыгает. Однако прежние проблемы с тем, что персонаж неохотно выполняет какое-то действие и не может быстро свеситься с уступа остались. Акробатические трюки применяются по большей части в горах, крепостях и поселениях, но уже далеко не так активно, как в первых частях серии. Гораздо чаще пользователь будет плавать на драккаре или преодолевать километры дороги верхом на лошади. Мир в Valhalla получился красивым, живым и затягивающим. Смотришь на его детализацию и выверенную стилистику и понимаешь, что хочется сделать скриншот. Красочные пейзажи в игре граничат с поселениями, монастырями, реками и большими средневековыми городами. А порой будут попадаться еще более интересные виды, но о них я рассказывать не стану, чтобы не испортить впечатления.

В целом визуальная составляющая игры хорошо передает дух эпохи. Художники явно вдохновлялись правильными источниками, среди которых гарантированно была The Witcher 3. Уж слишком часто атмосфера Valhalla и оформление отдельных элементов заставляют вспомнить о творении CDPR. Среди других плюсов графики отметим дальность прорисовки и реализацию отдельных визуальных эффектов. А вот корявые анимации и разномастные баги не красят игру. Ошибки чаще всего мелкие, но их много и патчами править проект придется еще долго. Один раз из-за технического недочета мне не удалось пройти мировое событие, хотя в основных заданиях баги не встречались.

Вальгалла ждет!

Сейчас выскажу мысль, которую недавно озвучил в обзоре Watch Dogs: Legion. Ubisoft двигается правильной дорогой, пытаясь придумать оригинальные решения и исправлять недочеты своих конвейерных франшиз. Valhalla получилась отнюдь не идеальной игрой, но она обладает многими любопытными идеями и, что самое главное, увлекает. В проекте хочется проходить основные и дополнительные задания, участвовать в боях, улучшать экипировку и даже искать сокровища. Эти плюсы перевешивают перечисленные в материале минусы. Я не фанат серии, и мне больше по душе Assassin's Creed 2, чем Odyssey. Но Valhalla я могу смело советовать всем любителям экшен-RPG в открытом мире. Даже фанатам старых приключений ассасинов стоит аккуратно присмотреться к новому проекту во франшизе.

Оценка УНИАН: 8/10

Назар Степорук

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