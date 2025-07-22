В нём расскажут о Радциге Кобыле, отце Богуте и кузнеце Мартине.

Студия Warhorse решила вернуться в мир Kingdom Come: Deliverance, но не через игру, а через комикс.

Новый графический сборник под названием Comics Kingdom Come: Deliverance - Untold Stories создаётся при участии авторов оригинальной игры и самой студии.

В сборник войдут три отдельные истории, каждая от своего сценариста и художника. Они будут посвящены второстепенным персонажам игры: Радцигу Кобыле, отцу Богуте и кузнецу Мартину. Судя по описанию, комикс не просто расширит лор, а глянет на события игр с другой точки зрения.

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Объём комикса больше 100 страниц, издание выйдет в твёрдом переплёте, с локализацией на английский, немецкий и чешский. Стоимость - 30 евро, а релиз запланирован на декабрь 2025 года.

Ранее мы рассказывали, что мэр города Кутна-Гора подарил копию Kingdom Come: Deliverance 2 премьер министру Чехии. Именно Кутна-Гора стала одной из главных локаций в игре.

Кроме того, недавно продажи Kingdom Come: Deliverance 2 уже превысили отметку в 3 миллиона копий. С момента релиза тогда прошло ровно 3 месяца.

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