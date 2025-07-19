Из магазина могут убрать любую игру, если она не понравится компаниям, владеющими платёжными системами.

С 16 июля в Steam вступило в силу новое правило, запрещающее публикацию игр, которые могут нарушать стандарты платёжных операторов Visa, Mastercard и других.

В первую очередь это касается определённых видов взрослого контента, о чём говорится в официальной документации для разработчиков. Формулировка при этом крайне размыта, и конкретных примеров Valve не приводит.

В комментариях для изданий Rock Paper Shotgun и PC Gamer Valve подтвердила: да, это правило уже повлекло за собой удаление ряда тайтлов из Steam.

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При этом, по данным SteamDB, больше всего пострадали игры с тематикой инцеста. Однако часть подобных игр, в том числе из тех же серий, пока остаются в доступе. Это говорит о том, что фильтрация может быть частичной или ещё продолжается.

Valve объясняет свои действия просто: если платёжные системы откажутся обслуживать платформу из-за спорного контента, это поставит под угрозу все остальные игры и сервис в целом. Пользователи просто не смогут ничего купить.

Разработчикам удалённых игр компания предложила по одному токену для загрузки новой игры, стоимость такого размещения составляет 100 долларов.

Пока неясно, какие именно критерии считают недопустимыми Visa и Mastercard. Но индустрия уже сталкивалась с подобным: OnlyFans, Patreon и Tumblr в своё время подвергались аналогичному давлению со стороны платёжных операторов, что приводило к запретам на публикацию сексуального контента.

Опасения разработчиков связаны не только с тем, что пропадают эротические игры. Возникают тревоги, что под удар может попасть и прогрессивный инди-контент: визуальные новеллы, проекты от квир-разработчиков и другие нестандартные истории, которые в глазах платёжных систем могут показаться "спорными" даже при отсутствии откровенных сцен.

Ранее мы рассказывали, что каждая 5 новая игра в Steam сделана с помощью нейросетей. Всего таких игр около 8 тысяч, утверждает Totally Human Media.

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