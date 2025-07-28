Рассказываем, как оформить выплату на покупку печного топлива для прохождения будущего отопительного сезона.

Государство планирует помочь некоторым украинцам обеспечить себя теплом этой зимой, предоставив деньги на дрова.

УНИАН разобрался, как получить помощь на отопление.

Как получить деньги на дрова в Украине

Чтоб получить помощь на отопление, нужно пройти регистрацию до 8 августа. Как предусматривается проектом постановления правительства, единовременная денежная выплата положена людям, которые проживают в прифронтовых регионах в период отопительного сезона (2025-2026 года).

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Речь идет о тех, кто живет в:

20-километровой зоне от границы с РФ;

возле линии соприкосновения;

возле территорий, где ведутся боевые действия.

Фактически это жители некоторых территорий Сумской, Харьковской, Луганской, Херсонской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Черниговской и Николаевской областей.

Средства предоставят для покупки твердого печного топлива. В этом помогают международные партнеры.

На одну семью (домохозяйство) выплатят 19,4 тысячи гривень.

В то же время деньги не выделят, если получатель средств или член его семьи уже получал натуральную/денежную помощь для прохождения будущего отопительного сезона.

Как получить деньги на дрова:

написать заявление;

приложить к нему копию документа, который удостоверяет личность;

приложить копию справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика самого получателя и членов семьи, которые проживают с ним в этом домохозяйстве;

справку, которая дает право на получение гарантий, льгот и компенсаций;

документы, которые подтверждают проживание в упомянутом домохозяйстве;

реквизиты расчетного счета банка получателя.

Весь этот пакет документов нужно передать в пункт предоставления административных услуг. В некоторых населенных пунктах ради безопасности позволяют подачу заявки онлайн.

Если люди были вынуждены переехать из-за эвакуационных мер, то помощь на отопление сохраняется.

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