Государство планирует помочь некоторым украинцам обеспечить себя теплом этой зимой, предоставив деньги на дрова.
УНИАН разобрался, как получить помощь на отопление.
Как получить деньги на дрова в Украине
Чтоб получить помощь на отопление, нужно пройти регистрацию до 8 августа. Как предусматривается проектом постановления правительства, единовременная денежная выплата положена людям, которые проживают в прифронтовых регионах в период отопительного сезона (2025-2026 года).
Речь идет о тех, кто живет в:
- 20-километровой зоне от границы с РФ;
- возле линии соприкосновения;
- возле территорий, где ведутся боевые действия.
Фактически это жители некоторых территорий Сумской, Харьковской, Луганской, Херсонской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Черниговской и Николаевской областей.
Средства предоставят для покупки твердого печного топлива. В этом помогают международные партнеры.
На одну семью (домохозяйство) выплатят 19,4 тысячи гривень.
В то же время деньги не выделят, если получатель средств или член его семьи уже получал натуральную/денежную помощь для прохождения будущего отопительного сезона.
Как получить деньги на дрова:
- написать заявление;
- приложить к нему копию документа, который удостоверяет личность;
- приложить копию справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика самого получателя и членов семьи, которые проживают с ним в этом домохозяйстве;
- справку, которая дает право на получение гарантий, льгот и компенсаций;
- документы, которые подтверждают проживание в упомянутом домохозяйстве;
- реквизиты расчетного счета банка получателя.
Весь этот пакет документов нужно передать в пункт предоставления административных услуг. В некоторых населенных пунктах ради безопасности позволяют подачу заявки онлайн.
Если люди были вынуждены переехать из-за эвакуационных мер, то помощь на отопление сохраняется.