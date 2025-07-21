Оба шоу делят одну производственную команду.

Пока фанаты сериала Fallout готовятся к продолжению, Amazon вовсю готовит ещё один крупный проект - сериал по Mass Effect. И, как оказалось, у двух этих адаптаций куда больше общего, чем можно было подумать.

Над обоими шоу работает одна и та же команда, включая продюсеров, сценаристов и людей, отвечающих за производство. Об этом ещё в ноябре прошлого года вскользь упоминал сценарист Mass Effect Дэниел Кейси, но его пост в Instagram заметили только сейчас:

"Мы официально запускаем сценарную комнату в начале 2025 года. Это для меня приоритет уже почти два года. Отличный пилот, мощный план сезона, и та же команда, что делала Fallout, включая фантастического Скотта Фарриса. Это будет что-то особенное".

Скотт Фаррис - важный человек в Amazon. Он участвовал в запуске "Человек в высоком замке" и "Дивного нового мира". Именно он вместе с Джонатаном Ноланом отвечал за Fallout, который стал самым успешным сериалом Amazon и получил 16 номинаций на "Эмми".

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Также стало известно, что к команде Mass Effect недавно присоединился шоураннер Даг Джанг, сценарист Star Trek Beyond и Chief of War.

Ранее мы рассказывали, что экранизацией Mass Effect будет заниматься сценарист "Форсаж 9". Дэниел Кейси стал сценаристом и исполнительным продюсером.

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