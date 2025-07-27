Рассказываем, кто и сколько выплат на пенсии может получить в августе.

Украинцы, достигнув определенного возраста, имеют право выйти на заслуженный покой. На пенсии они получают выплаты от государства, а некоторые параллельно с этим продолжают работать.

Сегодня рассмотрим, какая минимальная пенсия в Украине и от чего она зависит. До этого мы сообщали, будет ли доплата пенсионерам после 65 лет.

Минимальная пенсия в Украине 2025 - кто и сколько получает

Размер выплат для пожилых граждан зависит от того, сколько лет они проработали, а также какого возраста достигли.

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Отметим, что минимальная пенсия в Украине без стажа сейчас - 2361 гривна.

В то же время, как гласит ПФУ, минимальная пенсия для неработающего 65-летнего украинца составляет 3 758 гривень. Однако у него должен быть полный страховой стаж. Это 35 лет для мужчин и 30 - для женщин. Если же человек продолжает работать, то ему будут платить 2361 гривну.

Стоит отметить, что упомянутые 3 758 гривень могут также получать украинцы старше 80 лет. При этом у мужчин должно быть минимум 25 лет стажа, а у женщин - от 20.

Пенсии в размере 3 613 гривень имеют право получать пенсионеры возрастом от 70 до 80 лет с полным трудовым стажем.

Выплаты в размере 3 323 гривни являются минимумом для лиц с инвалидностью первой группы, а также пенсионеров до 70 лет, которые имеют полный страховой стаж.

А вот 3 038 гривень - это минимальная пенсия для других категорий пенсионеров, которые не работают (вне зависимости от их возраста).

Дополнительно в ПФУ отметили, что лица, которые достигли 70 лет (и более) и не имеют полного стажа, имеют право на доплату. Ее устанавливают в размере, который пропорционален страховому стажу, исходя при этом из выплаты в 3 613 гривень.

В то же время, мужчины и женщины со страховым стажем 25 и 20 лет, которые достигли 75-80 лет, не могут получать меньше 3 613 гривень.

Государство ежемесячно выплачивает компенсации пенсионерам старше 70 лет, если они получают меньше 10 340,35 гривень. Для категорий:

70-75 лет - до 300 гривень;

75-80 лет - до 456 гривень;

80+ лет - до 570 гривень.

Ранее мы рассказывали, надо ли работать на пенсии.

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