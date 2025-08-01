Рассказываем, в какие дни лучше всего заниматься консервацией.

Август - горячая пора для заготовок и консервации. В это время активно спеют помидоры, огурцы, перец, сливы, яблоки, кабачки, баклажаны и патиссоны.

Чтобы соленья, компоты, джемы и варенья хорошо хранились, стоит обратить внимание на лунный календарь.

Мы разобрались, какую консервацию сделать и что заморозить на зиму в августе.

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Какие заготовки делают в августе по лунному календарю

Считается, что фазы Луны влияют на активность микроорганизмов. В связи с этим при убывающей Луне меньше шанс "взрыва" банок, а в период растущей - лучше делать варенья и компоты. Так они сохранят свой аромат.

Поэтому лунный календарь очень важен при планировании.

Итак, квасить капусту для употребления в ближайшее время стоит 3, 4, 5, 6, 7, 31, а на зиму - 13, 14, 15, 16 числа.

Замораживать овощи и фрукты, чтоб зимой готовить компоты, пироги, запеканки и рагу лучше всего 3, 4, 5, 31 августа.

Заниматься соленьями, мариновать продукты, готовить на зиму джемы и варенья стоит 13, 14, 21 и 22 августа.

Есть продукты, которые собирают для хранения без обработки. Речь идет о тыкве, яблоках, грибах и других. Собирать их лучше 3-8, 26, 27, 31 августа.

Чтоб преуспеть, избегайте определенных дней. Так, неудачная закваска капусты и консервация будет, если заниматься ими 9, 10-12, 19, 20, 23, 24, 25. В то же время есть еще и нейтральные дни. В этот период Луна не даст ни позитивного, ни негативного влияния. Это 1, 2, 8, 17, 18, 26-30.

Напоследок подытожим, что это не просто суеверия. Хотя на данный момент нет научного подтверждения, многие хозяйки на практике замечали разницу при приготовлении консервации в разные дни лунного цикла.

Так в дни новолуния и полнолуния жидкости во фруктах и овощах могут вести себя нестабильно. В итоге банки будут взрываться, крышки вздуваться, а у самой "закрутки" - не тот вкус.

Во время убывающей Луны фрукты и овощи более плотные и лучше хранятся. На растущую - продукты активнее "впитывают" вкус и аромат маринада и специй.

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