GOG бесплатно раздает 13 игр для взрослых в знак протеста против цензуры

Онлайн-магазин GOG, которым управляет CD Projekt, запустил раздачу 13 игр в знак протеста против цензуры в индустрии. Это ответная реакция на массовое удаление игр для взрослых со Steam и itch.io, которое началось в июле.
Инициатива получила название FreedomToBuy.games. Этой акцией GOG выступает "против тихого стирания творческих произведений с цифровых полок".
Какие игры раздает GOG:
- Leap of Love;
- Being a DIK – Season 1;
- Leap of Faith;
- POSTAL 2;
- House Party;
- HuniePop;
- Lust Theory;
- Agony + Agony Unrated;
- Treasure of Nadia;
- Summer’s Gone – Season 1;
- Fetish Locator Week One;
- Helping the Hotties;
- Sapphire Safari.
Акция ограничена по времени двумя днями, и на момент публикации заметки она будет действовать порядка 35 часов.
Удаление эротических игр из itchio и Steam стало главным скандалом месяца. Ряд тайтлов стали пропадать с виртуальных полок из-за массовых жалоб со стороны австралийских правозащитников и связанных с ними требований платежных систем Mastercard, Visa и Paypal.
Меж тем в EGS дарят игру от легендарной студии Amanita Design с рейтингом 96%. Это забавный квест о путешественнике, которому необходимо раздобыть неуловимую птичку и обменять ее на лодку.