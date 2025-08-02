GOG бесплатно раздает 13 игр для взрослых в знак протеста против цензуры

Этой акцией платформа выступает "против тихого стирания творческих произведений с цифровых полок".

Онлайн-магазин GOG, которым управляет CD Projekt, запустил раздачу 13 игр в знак протеста против цензуры в индустрии. Это ответная реакция на массовое удаление игр для взрослых со Steam и itch.io, которое началось в июле.

Инициатива получила название FreedomToBuy.games. Этой акцией GOG выступает "против тихого стирания творческих произведений с цифровых полок".

Какие игры раздает GOG:

Leap of Love;

Being a DIK – Season 1;

Leap of Faith;

POSTAL 2;

House Party;

HuniePop;

Lust Theory;

Agony + Agony Unrated;

Treasure of Nadia;

Summer’s Gone – Season 1;

Fetish Locator Week One;

Helping the Hotties;

Sapphire Safari.

Акция ограничена по времени двумя днями, и на момент публикации заметки она будет действовать порядка 35 часов.

Видео дня

Удаление эротических игр из itchio и Steam стало главным скандалом месяца. Ряд тайтлов стали пропадать с виртуальных полок из-за массовых жалоб со стороны австралийских правозащитников и связанных с ними требований платежных систем Mastercard, Visa и Paypal.

Меж тем в EGS дарят игру от легендарной студии Amanita Design с рейтингом 96%. Это забавный квест о путешественнике, которому необходимо раздобыть неуловимую птичку и обменять ее на лодку.

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