В GOG запустили раздачу 13 тайтлов для взрослых, среди них есть Postal 2 / Скриншот

Онлайн-магазин GOG, которым управляет CD Projekt, запустил раздачу 13 игр в знак протеста против цензуры в индустрии. Это ответная реакция на массовое удаление игр для взрослых со Steam и itch.io, которое началось в июле.

Инициатива получила название FreedomToBuy.games. Этой акцией GOG выступает "против тихого стирания творческих произведений с цифровых полок".

Какие игры раздает GOG:

  • Leap of Love;
  • Being a DIK – Season 1;
  • Leap of Faith;
  • POSTAL 2;
  • House Party;
  • HuniePop;
  • Lust Theory;
  • Agony + Agony Unrated;
  • Treasure of Nadia;
  • Summer’s Gone – Season 1;
  • Fetish Locator Week One;
  • Helping the Hotties;
  • Sapphire Safari.

Акция ограничена по времени двумя днями, и на момент публикации заметки она будет действовать порядка 35 часов.

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GOG бесплатно раздает 13 игр для взрослых в знак протеста против цензуры

Удаление эротических игр из itchio и Steam стало главным скандалом месяца. Ряд тайтлов стали пропадать с виртуальных полок из-за массовых жалоб со стороны австралийских правозащитников и связанных с ними требований платежных систем Mastercard, Visa и Paypal.

Меж тем в EGS дарят игру от легендарной студии Amanita Design с рейтингом 96%. Это забавный квест о путешественнике, которому необходимо раздобыть неуловимую птичку и обменять ее на лодку.

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