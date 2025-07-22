Хочешь быть бухгалтером - учи ИИ, адвокатом - учи ИИ, говорит Ньюэлл.

Сооснователь Valve Гейб Ньюэлл в свежем интервью поделился размышлениями об искусственном интеллекте и дал совет молодым специалистам: учитесь работать с ИИ, независимо от профессии.

По его мнению, мы стоим на пороге технологического перехода, который можно сравнить с появлением персональных компьютеров или интернета:

"Было время до компьютеров и после, до интернета и после. Сейчас мы приближаемся к эре до и после ИИ".

Он уверен, что машинное обучение и LLM-инструменты вроде ChatGPT сильно изменят рынок труда. Причём не столько для программистов, сколько для всех остальных: "Если хочешь быть бухгалтером - учи ИИ. Хочешь быть адвокатом - учи ИИ. Даже если ты программист, убедись, что умеешь пользоваться этими инструментами".

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Ньюэлл называет это "чит-кодом", он приводит случай с Lotus 1-2-3 - первой популярной программой для работы с таблицами, которая вышла в 1983 году: "Были люди, которые стали невероятно успешными просто потому, что первыми в компании освоили Lotus. Все остальные по-прежнему делали всё вручную - а ты внезапно выглядишь как гений, только потому что умеешь пользоваться компьютером".

Ранее Гейб Ньюэлл заявил, что люди, умеющие работать с ИИ, станут ценнее, чем опытные программисты. Развитие искусственного интеллекта приведёт к забавной ситуации в индустрии, считает разработчик.

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