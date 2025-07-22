Студия удалила демо игры с itch.io.

Разработку фанатской игры Twin Peaks: Into the Light по сериалу Девида Линча временно приостановили.

По заявлению авторов, 17 июля компания Paramount потребовала удалить демоверсию из-за нарушения авторских прав. Сейчас страница проекта на itch.io недоступна, а все файлы заблокированы.

Into the Light была неофициальной игрой, вдохновлённой сериалом Twin Peaks, выполненной в стилистике классических игр эпохи PS1. Разработка велась почти пять лет небольшой командой энтузиастов под названием BlueRoseTeam. Демоверсия вышла в 2023 году и с тех пор получила положительные отзывы от поклонников сериала.

Видео дня

Несмотря на блокировку, команда некоторое время продолжала работу над проектом, но теперь она заморожена на неопределённый срок: "Мы не можем гарантировать продолжение разработки. Сейчас дадим себе несколько недель, чтобы подумать над дальнейшими шагами".

BlueRose добавили, что официально демо больше нигде не распространяется, но намекнули, что она может остаться в сети неофициальными способами.

Ранее мы рассказывали, что фанаты The Elder Scrolls воскресили закрытую многопользовательскую игру серии. Сервера The Elder Scrolls Legends были остановлены в 2024 году.

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