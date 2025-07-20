Pro-версия консоли получит несколько режимов графики.

GTA 6, одна из самых ожидаемых игр в истории, по данным инсайдера Detective Seeds, будет работать на базовой Playstation 5 не с максимальной производительностью.

Он утверждает, что стабильные 60 кадров в секунду будут доступны только на PS5 Pro - улучшенной версии консоли.

Инсайдер сообщает, что инженеры Sony сейчас активно сотрудничают с Rockstar, помогая оптимизировать игру под возможности новой консоли. Благодаря этому, на PS5 Pro будет доступно несколько графических режимов, включая полноценные 60 FPS.

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В то же время на стандартной PS5, скорее всего, проект ограничится 30 кадрами или динамической производительностью.

Всё это связано с маркетинговым партнёрством между Sony и Rockstar. По информации источника, в продаже появятся специальные бандлы PS5 Pro с GTA 6, а сама консоль получит особую поддержку.

Релиз GTA 6 запланирован на 26 мая 2026 года. Игра будет доступна на Playstation 5 и Xbox Series. До ПК игра доберётся позже.

Ранее мы рассказывали, что Rockstar закрывает свой Social Club, сервис больше не открывается. Кроме того, пропала возможность просматривать профили других пользователей.

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