Для нанесения урона использовалась броня с "обраткой".

Популярный стример Skumnut установил новый рекорд в Elden Ring, пройдя игру и победив всех боссов, вообще никого не ударив. Всё это в рамках хардкорного забега на New Game +1000.

Вместо атак он использовал броню Briar Set, обвешанную шипами, если в ней делать перекаты рядом с врагами, они получают урон от прикосновения.

Вдобавок он использовал Rupture Crystal Tear - особый предмет, с помощью которого можно взорваться один раз за бой через Flask of Wondrous Physick. Именно так он и наносил урон боссам: катался по ним и подрывался.

Может показаться, что такой забег не обошёлся без призывов или духов, но сам Skumnut рассказал, что не любит их и не использует: "Я не люблю призывы. Использую их только если совсем прижмёт или ради экономии времени".

Ранее мы рассказывали, что Skumnut прошёл игру без урона с боссами, усиленными в 1000 раз. У каждого босса в игре было больше 500 тысяч здоровья.

Кроме того, недавно стало известно, что фанат Elden Ring убил финального босса 10 тысяч раз, пока помогал другим игрокам одолеть его. В среднем он убивал Зверя Элдена 10 раз в день в течении 3 лет.

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